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Хлопок газа произошел в жилом доме в Ставропольском крае
Происшествия
Хлопок газа произошел в жилом доме в Ставропольском крае
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Благодарный, 4 августа. Взрыв газовоздушной смеси зафиксирован в квартире пятиэтажного дома в городе Благодарный Ставропольского края. Соответствующую информацию сообщили в экстренных службах.

Инцидент произошел в квартире на первом этаже пятиэтажного дома №20 по улице Комсомольской. Взрыв прогремел в 17:00 по местному времени.

В результате происшествия повреждена межкомнатная дверь и выбиты оконные рамы. Среди жильцов пострадавших нет. На данный момент дом газифицирован.

На днях жители Перми сообщили о мощном «взрыве», который произошел в районе порохового завода. Как стало известно, инцидент был частью плановых работ на предприятии, которые находятся под контролем сил МЧС.

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мчс ставропольский край благодарный
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