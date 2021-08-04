Хлопок газа произошел в жилом доме в Ставропольском крае

Благодарный, 4 августа. Взрыв газовоздушной смеси зафиксирован в квартире пятиэтажного дома в городе Благодарный Ставропольского края. Соответствующую информацию сообщили в экстренных службах.

Инцидент произошел в квартире на первом этаже пятиэтажного дома №20 по улице Комсомольской. Взрыв прогремел в 17:00 по местному времени.

В результате происшествия повреждена межкомнатная дверь и выбиты оконные рамы. Среди жильцов пострадавших нет. На данный момент дом газифицирован.

На днях жители Перми сообщили о мощном «взрыве», который произошел в районе порохового завода. Как стало известно, инцидент был частью плановых работ на предприятии, которые находятся под контролем сил МЧС.