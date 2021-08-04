Лидер ЛДПР поделился воспоминаниями о голодном детстве

Москва, 4 августа. Детство председателя ЛДПР Владимира Жириновского было безрадостным. Постоянно ощущались холод и голод, признался он в беседе с журналистами.

Семья Жириновского была бедная. Ребенок рос без отца. Отсутствие радости в основном связано с нехваткой финансовых средств, следствием чего и стал голод. Будущий лидер либерал-демократов воспитывался в тяжелое послевоенное время.

Ощущение голода до сих пор присутствует, рассказал политик в интервью. Владимир Жириновский вспоминает, что во время перерывов в школе ученикам приносили пончики с повидлом. Они стоили пять копеек, однако порой денег не хватало даже на них.

Ранее лидер ЛДПР признался, что у него непростые отношения с президентом России Владимиром Путиным. Причиной является его имя, объяснил Жириновский.