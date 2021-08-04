Бывшая девушка Милоша Биковича вновь упрекнула его во лжи и самовлюбленности

Москва, 4 августа. Звезда «Холопа» Милош Бикович и его экс-возлюбленная, танцовщица Арина Волошина, похоже, решили публично выяснить отношения и расставить все точки над «i» после расставания.

Известный актер Милош Бикович и чемпионка России по бальным танцам Арина Волошина держали свои отношения в тайне. Слухи о романе пары ходили несколько месяцев, однако звезды не хотели раскрывать свои отношения. Несмотря на подобную скрытность, после расставания экс-возлюбленные не стесняются обвинять друг друга и устраивать публичные разборки.

Первой о причинах разрыва заговорила Волошина. По словам танцовщицы, отношения со звездой «Холопа» она вспоминает с содроганием, ведь Бикович — самый самовлюбленный и эгоистичный человек, которого она встречала. На своей странице в Instagram она опубликовала пост с размышлениями о романе с кинозвездой. Арина Волошина с иронией назвала актера «благородным человеком», который демонстрирует своей рыцарство только на словах.

«Жизнь в очередной раз показала мне, что деятельность в том числе определяет человека. В спорте ты как на ладони – какой ты есть, такой и твой успех. А там, где игра выходит на первый план, – и в жизни сплошная ложь», — заявила экс-возлюбленная Биковича.

Актер не стал молчать и в ответ обвинил бывшую девушку в попытке пиаре на его имени. Артист заявил, что чемпионка России по бальным танцам решила устроить скандал ради собственной карьеры.