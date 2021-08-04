Кенийские бегуны завоевали золото и серебро на Олимпийских играх — 2020

Найроби, 4 августа. Кенийские легкоатлеты завоевали золото и серебро в забеге на 800 м на Олимпийских играх в Токио.

Победителем стал Эммануэль Кипкуруи Корир. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 45,06 секунды.

Второе место занял его соотечественник Фергюсон Ротич с результатом 1 минута 45,23 секунды. Тройку лидеров замкнул поляк Патрик Добек (1 минута 45,49 секунды).

Ранее посольство РФ в Эфиопии поздравило местного бегуна Селемона Барегу и всех жителей страны с завоеванием первой золотой медали на Олимпийских играх в Токио. Спортсмен выиграл забег на 10 км среди мужчин. Серебро и бронза достались представителям Уганды — Джошуа Кипруи Чептегеи и Джейкобу Кайплимо.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 перенеслись на год. При этом название «Олимпиада-2020» сохранилось. Также сдвинулись сроки проведения Паралимпиады. Соревнования стартуют 24 августа и продлятся до 5 сентября.