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Американские журналисты обнаружили «секретное оружие» россиян на Олимпиаде
Спорт
Американские журналисты обнаружили «секретное оружие» россиян на Олимпиаде
olympic.ru  /  Пресс-служба ОКР

Вашингтон, 4 августа. Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) нашла причину успеха российских спортсменов на летних Олимпийских играх в Токио.

Россияне выступают на Играх не под триколором, а под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Кроме того, российских спортсменов обозначают на соревнованиях аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). Команде России удалось завоевать на Олимпиаде уже 53 медали, из которых 14 золотых.

«В разгар глобальной пандемии россияне обнаружили секретное тренировочное оружие, доступное немногим спортсменам на планете: их собственную географию», — объяснили этот результат американские журналисты.

Как пишет WSJ, в преддверии Игр российские спортсмены имели возможность тренироваться во Владивостоке или на Сахалине. Таким образом, россияне готовились к Олимпиаде в тех же часовых поясах и условиях, что и в Японии.

Члены команды ROC имели доступ к закрытым тренировочным лагерям, куда не пускали иностранцев, отмечает американское издание. При этом в США многие тренажерные залы оказались закрыты из-за пандемии. ОКР ожидал, что россияне получат около 50 наград на Олимпиаде, но этого результата удалось добиться еще за шесть дней до завершения соревнований.

«Они были настолько успешными, что иногда единственными людьми, которые мешали россиянам выиграть золото, были другие россияне», — добавляет WSJ.

Синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина принесли 14-ю золотую медаль в копилку сборной России на Олимпиаде. После победы Колесниченко, ставшая двукратной олимпийской чемпионкой, поделилась с ФАН эмоциями от этого результата.

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