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Ретейлеры указали на повышение стоимости перевозки «борщевого набора»
Экономика
Ретейлеры указали на повышение стоимости перевозки «борщевого набора»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 4 августа. Сельхозпроизводители и ретейлеры пожаловались на нехватку транспортных мощностей и двукратный рост стоимости перевозки овощей борщевого набора из южных регионов в центральные.

В результате сезонное снижение стоимости овощей «борщевого набора» производителей может не отразиться на прилавках торговых точек. Минпромторг сообщил, что официальных запросов касательно данного вопроса от участников рынка не поступало. Нехватку транспортных мощностей для перевозки картофеля и овощей открытого грунта отметили представители «Магнита» и X5 Retail Group, передает «Коммерсантъ»

Транспортные расходы в настоящее время составляют 25% от стоимости продукции на прилавках. Это не позволяет торговым сетям более резко сокращать и реагировать на сезонное падение закупочных ценников. По словам зампреда правления Руспродсоюза Дмитрия Леонова, если поставщик проводит деятельность с единственной логистической компанией, стоимость для него не меняется или минимально корректируется.

Существенное падение розничных цен на овощи «борщевого набора» наблюдается на территории Крыма. Снижение значений произошло на фоне появления нового урожая. Так, морковь подешевела на 25,3%, картофель — на 11,6%, репчатый лук — на 9,2%, капуста — на 1,6%.

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