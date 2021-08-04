Силы обороны Тыграя заявили об успешном завершении военной операции на севере Эфиопии

Аддис-Абеба, 4 августа. Центральное командование Сил обороны Тыграя (TDF) заявило об успешном завершении операции.

Как сообщает TDF, в результате кампании «Мать Тыграя» более 30 тысяч солдат Национальных сил обороны Эфиопии (ENDF), спецназа и бойцов других подразделений со всех регионов страны убиты, ранены или захвачены в плен.

Информацию о многочисленных жертвах в штате Тыграй подтверждает сообщение суданского чиновника о 40 трупах в Судано-Эфиопской реке Текезе. Судмедэксперты обнаружили на телах погибших огнестрельные ранения и другие следы насильственной смерти.

Точное число скончавшихся с начала боевых действий на севере Эфиопии неизвестно. Однако можно с уверенностью сказать, что вооруженный конфликт между федеральным правительством африканской страны и региональными властями привел к гуманитарной катастрофе.

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В настоящий момент 70% населения Тыграя (примерно 4 млн человек. — Прим. ФАН) испытывает острую нехватку продовольствия. Более 350 тысяч жителей голодает. По данным ЮНИСЕФ, свыше 100 тысяч детей нуждаются в экстренной гуманитарной помощи. В противном случае они умрут от недоедания уже через год.

Ранее Соединенные Штаты заявили, что выделят 149 млн долларов на поддержку жителей Тыграя.