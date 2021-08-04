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Минздрав Турции зафиксировал максимальный с 1 мая прирост числа заболевших COVID-19

  /   Обновлено: 04 августа 2021 21:26
Общество
Минздрав Турции зафиксировал максимальный с 1 мая прирост числа заболевших COVID-19
Global Look Press  /  Walter G. Allgöwer/http://imagebroker.com/#/search/

Анкара, 4 августа. Турецкие власти выявили 26 822 новых случая заражения коронавирусом. Это самый высокий суточный показатель с 1 мая в стране.

Медики Турции сделали 262 048 тестов на коронавирус за последние сутки. Из них выявлено 26 822 новых случая заражения. За минувшие 24 часа скончались 122 человека, говорится в ежедневной сводке минздрава страны.

Российские врачи тоже фиксируют число новых заражений коронавирусом. За последние сутки заболели 22 589 человек. Полностью выздоровели 20 096 пациентов. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба РФ по борьбе с COVID-19. Пока основным способом борьбы с инфекцией остается массовая вакцинация населения.

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турция минздрав коронавирус
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