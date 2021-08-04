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Оскароносная актриса Шарлиз Терон показала подтянутую фигуру в черном бикини
Шоу-бизнес
Оскароносная актриса Шарлиз Терон показала подтянутую фигуру в черном бикини
Кадр из фильма «Белоснежка и охотник»

Афины, 4 августа. Звезда фильма «Адвокат дьявола» Шарлиз Терон отправилась на отдых в Грецию вместе со своими детьми. Актриса наслаждается морем, не забывая делиться с фанатами впечатлениями.

На лазурном побережье голливудская актриса отлично проводит время с двумя детьми — 5-летней Августой и 9-летним Джексоном. Шарлиз Терон усыновила малышей в 2012 году, а несколько лет назад в интервью отметила, что воспитывает двух дочерей. Оказалось, что Джексон стал воспринимать себя девочкой, а звезда не собирается мешать ребенку в самоопределении.

В Греции Шарлиз Терон делает все, чтобы ее дети не скучали. Недавно наследники уговорили ее на экстремальный прыжок с борта яхты. Момент прыжка звезда показала на своей странице в Instagram.

«Я и мои девочки вместе на всю жизнь», — подписала ролик актриса.

Фанаты оценили не только опасное и захватывающее дух развлечение голливудской актрисы, но также ее фигуру в черном бикини. В 45 лет Шарлиз Терон выглядит просто безупречно — поклонники уверяют, что звезде с трудом можно дать и 30 лет.

«Фигура — бомба! Шарлиз всегда была моим идеалом женщины!»;

«Огонь! Как всегда потрясающая!»;

«Моя королева!» — написали фолловеры.

Ранее пикантными формами похвасталась украинская поп-дива Настя Каменских. Исполнительница отправилась в отпуск вместе со своим мужем, рэпером Алексеем Потапенко. В качестве места для отдыха пара выбрала Хорватию.

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Все новости / Шоу-бизнес / Оскароносная актриса Шарлиз Терон показала подтянутую фигуру в черном бикини
актриса голливуд шарлиз терон фигура
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