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Ракетчики ЦВО отбили атаку «диверсантов» на расчеты комплексов «Ярс» под Барнаулом

  /   Обновлено: 04 августа 2021 20:53
Армия
Ракетчики ЦВО отбили атаку «диверсантов» на расчеты комплексов «Ярс» под Барнаулом
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Барнаул, 4 августа. Расчеты комплексов «Ярс» Барнаульского ракетного соединения вышли на маршруты боевого патрулирования в рамках масштабных учений.

На первом этапе маневров военнослужащие отработали практические действия по переброске ракетных комплексов в указанный район, а также отточили навыки маскировки, охраны и обороны огневых позиций.

В свою очередь противодиверсионные формирования выполнили задачи по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов. Для этого военнослужащие использовали боевые машины «Тайфун-М», которые оснащены беспилотными летательными аппаратами.

Ранее сообщалось, что военные инженеры ЗВО впервые переправили пусковую установку ракетного комплекса «Ярс» через реку. Для этого в ходе учений специалистами был собран паром из элементов понтонного парка ПП-2005М.

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россия учения ярс
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