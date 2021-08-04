Эксперты Чураков и Черных обсудили лесные пожары в Якутии

Лесные пожары в Якутии беспокоят не только жителей и власти региона, но и всю страну. Огонь распространяется на тысячи гектаров, к тушению привлекаются сотрудники МЧС, авиация и добровольцы.

В чем причина огненного бедствия? Какова роль человека в лесных пожарах? Стоит ли с ними бороться или лучше ждать дождя? Как с ЧС справляются волонтеры? Эти и другие вопросы в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» обсудили профессор, доктор биологических наук, заведующий кафедрой лесного хозяйства Ульяновского государственного университета Борис Чураков и руководитель добровольческого отряда 15.08 Андрей Черных.

По мнению доктора биологических наук, человек играет одну из главенствующих ролей в возникновении лесных пожаров. Свыше 90% ЧС возникает по вине граждан: небрежное отношение к огню, непотушенные костры, брошенные окурки и прочее. Кроме того, он указывает и на низкий уровень контроля за лесными зонами со стороны лесников.

«Во времена СССР были лесники, которые обходили свои участки и могли найти возникающие очаги возгорания и подручными средствами потушить их. Сейчас есть лесные инспекторы, которых мало, на участковом лесничестве их всего два или три человека, раньше было 10–15 человек. Они могли обойти свой участок в течение дня и принять меры при возникающем возгорании», — говорит Борис Чураков.

ulsu.ru / Ульяновский государственный университет

По словам заведующего кафедрой лесного хозяйства Ульяновского государственного университета, участковое лесничество в европейской России занимает площадь в 15–20 тысяч гектаров, а азиатская часть РФ (Западная, Восточная Сибирь, Дальний Восток) — от 100 тысяч до 1 миллиона гектаров, что затрудняет лесным инспекторам поиск очагов возгорания.

Кроме того, проблема обнаружения лесных пожаров в начальной стадии представляется и с технической точки зрения.

«Сейчас применяются космические средства наблюдения, работает авиационная охрана. Это позволяет зафиксировать лесной пожар, когда появляется дымовая завеса или пламя, но пожар возникает под кронами деревьев и распространяется по лесной подстилке, проходя так называемым низовым пожаром. А когда он переходит в верховой, то для его остановки нужны уже большие людские и финансовые затраты», — объясняет Борис Чураков.

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Также доктор биологических наук указывает на еще одну возможную причину лесных пожаров — намеренный поджог леса с целью его дальнейшей продажи. Дело в том, что лесные зоны, пострадавшие от низового пожара, отводятся под санитарные рубки, а плата за эту деятельность куда ниже, чем за вырубку живого леса. При этом сосна после пожаров, по словам Чуракова, не теряет товарных качеств и пиломатериал можно продать по цене того, что получен из растущего леса.

Свидетелями влияния человеческого фактора на возникновение лесных пожаров не единожды становились и добровольцы. В особенности это происходит близ населенных пунктов, однако, по мнению Андрея Черных, и природа может стать виновницей огненных проблем.

«Бывает, зажигают порубочные остатки, что тоже может стать причиной пожара. Основной его причиной на севере являются сухие грозы. У нас слишком интенсивная вырубка лесов, и в силу этого возможно отсыхание почвы. Если раньше при ударе сухой грозы ничего не происходило, то сейчас это приводит к пожарам», — отмечает руководитель добровольческого отряда 15.08.

фото из личного архива Андрея Черных /

Масштабы лесных пожаров в Якутии приобретают немыслимые масштабы. По словам Бориса Чуракова, огнем пройдено 2,5 млн гектаров леса. Только представьте, Ульяновская область занимает около одного миллиона гектаров. К сожалению, по мнению спикера, нынешние меры борьбы с огнем работают не так, как того хочется.

«Бороться с такими стихийными явлениями, фронт огня которых растягивается на сотни и тысячи километров, практически невозможно, даже если в этом участвуют вертолеты, самолеты, танкеры. Представьте костер, сбросьте воду — воздух распыляет ее и превращает в пар. Здесь то же самое: сброшенная вода при высокой температуре не достигает огня», — объясняет доктор биологических наук.

Пока пораженные огнем регионы в надежде ожидают дождя, на борьбу с пламенем отправляются не только специальные отряды МЧС, но и добровольцы. По словам руководителя добровольческого отряда 15.08 Андрея Черных, к «воспитанию» волонтеров подходят с особенной тщательностью, потому что пожар — это не шутки.

«Сейчас мы больше ориентируем ребят на развитие профессиональных навыков, на обучение, чтобы люди не подвергали себя опасности. Относиться к пожарам просто — нельзя: здесь легко задохнуться, сгореть. Мы стараемся взаимодействовать с сотрудниками охраны, министерством лесного комплекса», — говорит спикер.

Представителям добровольческого отряда нередко приходится общаться с государственными службами. По словам Андрея Черных, на спасателей можно положиться, но есть и свои проблемы.

«Вокруг нас много профессионалов, которые умею и понимают, как тушить пожары. Про Якутскую область сложно сказать, почему не тушатся пожары, я не нахожусь в штабе координации работы по тушению. В целом экипировки не хватает, для добровольцев — финансирования», — отмечает Андрей Черных.

Несмотря на это, по мнению Черных, отношение к добровольческим отрядам со стороны государства только улучшается, ведь, по его словам, работать по отдельности — глупо и бессмысленно, есть законодательство, которое регламентирует работу на любых пожарах. В заключение он выразил надежду, что роль добровольчества в России будет только возрастать, ведь в других странах она намного больше, чем у нас.