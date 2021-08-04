Эксперт Пантелеев оценил перспективы «Вертолетов России» на рынке БПЛА

Москва, 4 августа. Холдинг «Вертолеты России» обладает мощным брендом на международном рынке. На это указал исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Компания опирается на серьезную индустриальную базу и крупную сеть сертифицированных авиаремонтных предприятий в РФ и за границей. Потому она имеет шансы занять место не только на российском рынке БПЛА (беспилотных летательных аппаратов), но и на мировом, цитирует эксперта РБК.

Главный вопрос заключается в сроках создания конкурентоспособного продукта, объясняет Пантелеев. Чтобы защитить инвестиции в новое для себя направление, «Вертолетам России» нужно получить крупного стартового заказчика, предпочтительно в лице Минобороны России. Это позволит оперативно сделать многомиллионные инвестиции в проекты беспилотников, заключил представитель «АвиаПорта».

На авиасалоне МАКС-2021 холдинг «Вертолеты России» презентовал новейший малогабаритный беспилотный вертолет БАС-200. Представленный БПЛА может применяться для мониторинговых миссий и доставки грузов весом до 50 килограммов.