Врач-невролог Шиндряева заявила об опасности COVID-19 для молодежи

Москва, 4 августа. Последствия коронавирусной инфекции оказались непредсказуемыми и опасными, об этом рассказала врач-невролог, главврач московской городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева.

COVID-19 поражает не только легкие, страдают кровеносные сосуды, из-за чего все остальные органы испытывают кислородное голодание. Опасен также тромбоз, так как вирус SARS-CoV-2 влияет на свертываемость крови и ее состав. Это приводит к инфарктам и инсультам вследствие закупорки сосудов, заявила невролог.

Все чаще стали фиксироваться случаи заражения коронавирусом среди молодого поколения. Главврач считает, что единственный способ победить COVID-19 — это вакцинироваться.

«Возможность, которая у нас есть посредством вакцинации защитить себя и приостановить эту пандемию, это огромный шанс для всех для нас», — заявила Шиндряева.

Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Леонид Рошаль отметил, что российским врачам нужно исследовать опыт иностранных коллег в области вакцинации от CIVID-19 детей. В некоторых странах уже начали прививать подростков от 12 до 16 лет, заметил именитый врач.