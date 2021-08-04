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Постпред России в ЕС Чижов предупредил о попытках Польши противостоять «СП-2»
Политика
Постпред России в ЕС Чижов предупредил о попытках Польши противостоять «СП-2»

Брюссель, 4 августа. Польша намерена саботировать запуск газопровода «Северный поток — 2», прикрываясь словами о «европейской солидарности», предупредил постпред России в ЕС Владимир Чижов.

О намерениях Варшавы Чижов побеседовал с корреспондентом «Известий». Как подчеркивает российский дипломат, помешать запуску «СП-2» может правительство Польши. Сейчас в самом разгаре находится судебное разбирательство по газопроводу OPAL — сухопутному продолжению «Северного потока — 2». Польское правительство попытается добиться пересмотра порядка работы трубопровода. Под его давлением, а также при влиянии других недоброжелателей «СП-2» понятие европейской солидарности стало ощутимой частью правового поля ЕС, с которой придется считаться.

«Северный поток – 2» заработает. То, что ему будут вставлять палки в колеса, тоже понятно, — отметил дипломат. — И это касается не только «СП-2», но и «СП-1», потому что есть судебное дело по газопроводу Opal, а Opal — это продолжение «Северного потока – 1», — напомнил Чижов.

Принцип «европейской солидарности», на который делает серьезный упор Польша в поданном судебном обжаловании, может обернуться универсальным инструментом для продавливания русофобской позиции на международной арене, опасается представитель Москвы в Брюсселе. Нетрудно догадаться, кто этой концепцией будет злоупотреблять больше остальных, намекнул российский дипломат.

Первые поставки голубого топлива из России в ФРГ по «СП-2» могут отправиться уже этой осенью. Стратегия Москвы по строительству газопровода и защите своих интересов на протяжении всей реализации проекта заслуживает самых высоких похвал, отметил энергетический эксперт Игорь Юшков.

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Все новости / Политика / Постпред России в ЕС Чижов предупредил о попытках Польши противостоять «СП-2»
россия евросоюз польша Северный поток — 2
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