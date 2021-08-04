Минпромторг сообщил о снижении стоимости борщевого набора в России

Москва, 4 августа. Цены на овощи из так называемого борщевого набора наиболее заметно снижаются на фермерских рынках и ярмарках выходного дня, сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

По его словам, тенденция к сокращению стоимости овощей также наблюдается и у торговых сетей. Как уточнил замминистра, сейчас по сравнению с предыдущей неделей цены на морковь в России снизились в среднем на 11%, на картофель — на 6,5%, а на лук — на 1%.

Ситуация с продовольственными ценами в России ранее стала предметом обсуждения на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. В частности, были представлены механизмы для стабилизации стоимости овощей, входящих в борщевой набор, которые подразумевают системную работу на уровне федеральных субъектов.

Как стало известно ранее, ниже всего в России овощи из борщевого набора стоят в Дагестане. В местном минсельхозе это объяснили высокой конкуренцией среди производителей внутри республики.