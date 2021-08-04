Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 22:07
21:56
Спорт
«Спартак» уступил «Бенфике» в домашнем матче квалификации ЛЧ
21:55
Африка
«Врачи без границ» приостановили деятельность на северо-западе Камеруна
21:45
Спорт
Кристина Тимановская прилетела в Польшу
21:45
Происшествия
Хлопок газа произошел в жилом доме в Ставропольском крае
21:42
Происшествия
Четыре удара в грудь и левую ногу нанес постоялец соцприюта в Калининграде
21:42
Общество
Эксперты Чураков и Черных обсудили лесные пожары в Якутии
21:41
Африка
Госдеп США призвал к диалогу стороны конфликта на севере Эфиопии
21:40
Общество
РФПИ подтвердил безопасность комбинации первой дозы «Спутника V» с другими вакцинами
21:38
Африка
Движение по железной дороге на юго-востоке Эфиопии восстановили
21:33
Происшествия
Установлена личность погибшего мужчины в московском клубе «ССК Мастер»
Все новости

Минпромторг сообщил о снижении стоимости борщевого набора в России
Экономика
Минпромторг сообщил о снижении стоимости борщевого набора в России
pixabay.com  /  matthiasboeckel

Москва, 4 августа. Цены на овощи из так называемого борщевого набора наиболее заметно снижаются на фермерских рынках и ярмарках выходного дня, сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

По его словам, тенденция к сокращению стоимости овощей также наблюдается и у торговых сетей. Как уточнил замминистра, сейчас по сравнению с предыдущей неделей цены на морковь в России снизились в среднем на 11%, на картофель — на 6,5%, а на лук — на 1%.

Ситуация с продовольственными ценами в России ранее стала предметом обсуждения на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. В частности, были представлены механизмы для стабилизации стоимости овощей, входящих в борщевой набор, которые подразумевают системную работу на уровне федеральных субъектов.

Как стало известно ранее, ниже всего в России овощи из борщевого набора стоят в Дагестане. В местном минсельхозе это объяснили высокой конкуренцией среди производителей внутри республики.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Минпромторг сообщил о снижении стоимости борщевого набора в России
овощи минпромторг рф евтухов продовольствие борщевой набор
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru