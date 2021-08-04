Анита Цой считает, что восстановление МакSим после комы и ИВЛ займет долгое время

Москва, 4 августа. Известная певица Анита Цой утверждает, что период восстановления МакSим может занять больше года. Большие трудности артистку ждут с разработкой легких после длительной комы и ИВЛ.

Анита Цой год назад оказалась на больничной койке из-за пневмонии, вызванной коронавирусом. Легкие звезды были поражены более чем на 50%. Несмотря на то, что прошло достаточно время с момента выздоровления, певица до сих пор страдает от последствий инфекции. По словам Цой, она проходит специальные процедуры, направленные на восстановление и разработку дыхательной системы.

«И я до сих пор продолжаю курс реабилитации и физиотерапии. Так что если все сложить, последствия ковида я на себе ощущаю уже больше года <...> Когда я вернулась после больницы домой, месяц проходила физиотерапевтический курс по раскрытию легких», — рассказала Цой в интервью для сайта 360tv.ru.

Артистка отметила, что очень переживала из-за легких, ведь от работы этих органов в буквальном смысле зависит ее карьера. После болезни звезде пришлось долгое время заниматься с педагогом по вокалу для восстановления дыхания. Только спустя год Анита Цой может петь в полную силу.

С большой вероятностью МакSим ждет еще более длительная и сложная реабилитация, чем Аниту Цой. Марина Максимова провела в медикаментозной коме больше месяца, кроме того, все это время она была подключена к аппарату ИВЛ. Пациенты, которые находились на искусственной вентиляции легких, страдают так называемым «синдромом отмены» — легким приходится заново учиться работать без посторонней поддержки.

Недавно ФАН сообщил, что певица МакSим пришла в себя и даже начала передвигаться по больнице в инвалидном кресле. Пока артистка дышит только при помощи кислородной маски, но врачи считают это уже большим прогрессом в лечении.