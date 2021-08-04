Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 22:07
21:56
Спорт
«Спартак» уступил «Бенфике» в домашнем матче квалификации ЛЧ
21:55
Африка
«Врачи без границ» приостановили деятельность на северо-западе Камеруна
21:45
Спорт
Кристина Тимановская прилетела в Польшу
21:45
Происшествия
Хлопок газа произошел в жилом доме в Ставропольском крае
21:42
Происшествия
Четыре удара в грудь и левую ногу нанес постоялец соцприюта в Калининграде
21:42
Общество
Эксперты Чураков и Черных обсудили лесные пожары в Якутии
21:41
Африка
Госдеп США призвал к диалогу стороны конфликта на севере Эфиопии
21:40
Общество
РФПИ подтвердил безопасность комбинации первой дозы «Спутника V» с другими вакцинами
21:38
Африка
Движение по железной дороге на юго-востоке Эфиопии восстановили
21:33
Происшествия
Установлена личность погибшего мужчины в московском клубе «ССК Мастер»
Все новости

Анита Цой считает, что восстановление МакSим после комы и ИВЛ займет долгое время
Шоу-бизнес
Анита Цой считает, что восстановление МакSим после комы и ИВЛ займет долгое время
instagram.com  /  @maksimartist

Москва, 4 августа. Известная певица Анита Цой утверждает, что период восстановления МакSим может занять больше года. Большие трудности артистку ждут с разработкой легких после длительной комы и ИВЛ.

Анита Цой год назад оказалась на больничной койке из-за пневмонии, вызванной коронавирусом. Легкие звезды были поражены более чем на 50%. Несмотря на то, что прошло достаточно время с момента выздоровления, певица до сих пор страдает от последствий инфекции. По словам Цой, она проходит специальные процедуры, направленные на восстановление и разработку дыхательной системы.

«И я до сих пор продолжаю курс реабилитации и физиотерапии. Так что если все сложить, последствия ковида я на себе ощущаю уже больше года <...> Когда я вернулась после больницы домой, месяц проходила физиотерапевтический курс по раскрытию легких», — рассказала Цой в интервью для сайта 360tv.ru.

Артистка отметила, что очень переживала из-за легких, ведь от работы этих органов в буквальном смысле зависит ее карьера. После болезни звезде пришлось долгое время заниматься с педагогом по вокалу для восстановления дыхания. Только спустя год Анита Цой может петь в полную силу.

С большой вероятностью МакSим ждет еще более длительная и сложная реабилитация, чем Аниту Цой. Марина Максимова провела в медикаментозной коме больше месяца, кроме того, все это время она была подключена к аппарату ИВЛ. Пациенты, которые находились на искусственной вентиляции легких, страдают так называемым «синдромом отмены» — легким приходится заново учиться работать без посторонней поддержки.

Недавно ФАН сообщил, что певица МакSим пришла в себя и даже начала передвигаться по больнице в инвалидном кресле. Пока артистка дышит только при помощи кислородной маски, но врачи считают это уже большим прогрессом в лечении.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Анита Цой считает, что восстановление МакSим после комы и ИВЛ займет долгое время
здоровье певица макsим анита цой
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru