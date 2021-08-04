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Актриса Дженнифер Энистон отказалась от общения с друзьями-антипрививочниками

  /   Обновлено: 04 августа 2021 20:36
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Общество
Актриса Дженнифер Энистон отказалась от общения с друзьями-антипрививочниками
instagram.com  /  @jenniferaniston

Лос-Анджелес, 4 августа. Знаменитая актриса Дженнифер Энистон призналась, что прекратила общаться с друзьями, которые выступают против вакцинации от коронавируса.

Звезда сериала «Друзья» утверждает, что устала от плохих новостей, касающихся пандемии. Энистон возмущена поведением антипрививочников, которые подвергают опасности других людей отказом от вакцинации.

«Это настоящий позор», — отметила актриса в интервью журналу InStyle.

Знаменитость исключила несколько людей из близкого окружения из-за прививочного вопроса. Энистон отказалась от общения даже с теми друзьями, которые не хотят раскрывать, прошли они вакцинацию или нет. По мнению звезды, люди, отказывающиеся от прививок, не прислушиваются к фактам, передает сайт 360tv.ru.

Актриса не один раз была замужем, но детей у нее так и не появилось. Несмотря на это, Энистон недавно впервые стала бабушкой.

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прививки актриса энистон
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