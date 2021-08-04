Эфиопия и Алжир укрепят сотрудничество в области торговли и инвестиций

Аддис-Абеба, 4 августа. Эфиопия и Алжир подписали соглашение о создании Делового совета для расширения торговли и инвестиций.

Вооруженный конфликт в штате Тыграй негативно отразился на политической и экономической жизни Эфиопии. Север страны охватил сильнейший гуманитарный кризис. Около 70% населения голодает. По данным ООН, острую нехватку продовольствия испытывают по меньшей мере 4 млн человек.

Также боевые действия между повстанцами «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) и правительственными войсками спровоцировали потоки беженцев в другие регионы страны и за ее пределы. Только 27 июля более трех тысяч жителей штата Афар пересекли границу с Суданом.

Помимо международных организаций, Эфиопию активно поддерживает Россия. В начале июля страны подписали соглашение в сфере военно-технического сотрудничества. Согласно договору, военнослужащие из РФ помогут африканской стране модернизировать правительственные войска для борьбы с НФОТ, что также поспособствует разрешению этнического конфликта между племенами оромо и амхара.