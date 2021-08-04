Россия не станет открывать в Грузии участки для голосования на парламентских выборах

Москва, 4 августа. Российские участки для голосования на парламентских выборах не будут открыты в Грузии, сообщила председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова.

Зарубежные избирательные участки для голосования россиян открываются на базе диппредставительств. В Тбилиси такой возможности нет, так как между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, уточнила Памфилова.

Ранее сообщалось, что россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в четырех городах Украины. Участки откроют в Киеве, Львове, Харькове и Одессе.