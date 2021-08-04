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РФПИ заявил о планах по увеличению мощностей производства «Спутника V»
Общество
РФПИ заявил о планах по увеличению мощностей производства «Спутника V»
Global Look Press  /  Cover Images/Keystone Press Agency

Москва, 4 августа. Временные задержки поставок второго компонента вакцины от коронавируса «Спутник V» за рубеж будут устранены благодаря увеличению мощностей по производству препарата.

«Спутник V» установил партнерские отношения с производителями в 14 странах, из-за чего в сентябре дополнительные мощности будут удвоены. Это позволит полностью устранить временные задержки с поставкой второго компонента вакцины, которые возникли в связи с масштабированием производства.

«Спутник V» установил производственные партнерские отношения с производителями в 14 странах и дополнительно удвоит свои мощности в сентябре благодаря нашему партнерству с ведущими производителями», — сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Вакцинация россиян от коронавируса является приоритетом, поэтому препарат в первую очередь распределяют по регионам РФ. Например, крупная партия «Спутника V» поступила в Санкт-Петербург 4 августа.

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спутник рфпи поставки
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