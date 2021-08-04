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Сенатор Пушков объяснил причину проведения саммита Россия — США в Женеве
Политика
Сенатор Пушков объяснил причину проведения саммита Россия — США в Женеве
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 4 августа. Президент России Владимир Путин и США Джо Байден провели саммит в Женеве для контроля над конфронтацией. Об этом заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что встреча на высшем уровне в Женеве не дала положительного результата для работы российского дипломатического ведомства в США. Кроме того, обстановка только ухудшается.

«Байден встречался с Путиным не для нормализации отношений, а для контроля над конфронтацией», — отметил Пушков.

Сенатор напомнил, что Байден назвал невозможной перезагрузку отношений с Россией, поскольку Вашингтон на это не настроен. Саммит в Женеве был предназначен для предотвращения усугубления конфронтации до такой степени, когда это будет угрожать безопасности США.

Ранее Алексей Пушков развеял иллюзии о партнерстве России и Молдавии. По его словам, президент республики Майя Санду всеми действия показывается нежелание наладить связи с Москвой.

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Все новости / Политика / Сенатор Пушков объяснил причину проведения саммита Россия — США в Женеве
россия сша пушков
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