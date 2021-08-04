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Российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Алеппо

  /   Обновлено: 04 августа 2021 21:03
Новости Сирии
Российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Алеппо
Федеральное агентство новостей  / 

Сотрудники российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) доставили гуманитарную помощь жителям поселка Аль-Ис в сирийской провинции Алеппо.

Граждане вышли на улицы задолго для прибытия колонны грузовиков. Они с радостью встретили сотрудников ЦПВС РФ, поблагодарив россиян за помощь в борьбе с терроризмом и содействие послевоенному восстановлению государства.

На встрече местных жителей и российских специалистов присутствовал специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

Конвой с провизией прибыл в деревню в сопровождении военной полиции. Акция по оказанию помощи малообеспеченным семьям была организована в здании местной школы. Граждане получили продуктовые наборы и вещи первой необходимости.

Параллельно с раздачей провизии сотрудники ЦПВС РФ работали над организацией группы по распределению гуманитарной помощи, чтобы впоследствии проводить аналогичные кампании по оказанию продовольственной поддержки местных жителей населенного пункта на регулярной основе.

ЦПВС в поселке Аль-Ис: в пригороде Алеппо прошла гуманитарная акция
Федеральное агентство новостей  / 

Большая часть населения села Аль-Ис, располагающегося всего в 30 километрах от административного центра региона, традиционно работала в отрасли сельского хозяйства. В период активной фазы войны данная местность находилась под контролем боевиков, запрещавших гражданам заниматься земледелием. Кроме того, террористы разрушали важные инфраструктурные объекты и уничтожали технику для сбора урожая.

Это осложнило жизнь местных фермеров, так что проведение в поселке данной благотворительной акции оказалось весьма актуальным.

ЦПВС в поселке Аль-Ис: в пригороде Алеппо прошла гуманитарная акция
Федеральное агентство новостей  / 

Сотрудники ЦПВС РФ в Сирии занимаются не только проведением гуманитарных акций. Кроме всего прочего они следят за соблюдением режима прекращения огня, содействуют возвращению беженцев на родину, а также участвуют во взаимодействии с международными организациями. Подробности об этом ранее сообщались на брифингах российского центра.

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сирия гуманитарная акция цпвс рф
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