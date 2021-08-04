Российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Алеппо

Сотрудники российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) доставили гуманитарную помощь жителям поселка Аль-Ис в сирийской провинции Алеппо.

Граждане вышли на улицы задолго для прибытия колонны грузовиков. Они с радостью встретили сотрудников ЦПВС РФ, поблагодарив россиян за помощь в борьбе с терроризмом и содействие послевоенному восстановлению государства.

На встрече местных жителей и российских специалистов присутствовал специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

Конвой с провизией прибыл в деревню в сопровождении военной полиции. Акция по оказанию помощи малообеспеченным семьям была организована в здании местной школы. Граждане получили продуктовые наборы и вещи первой необходимости.

Параллельно с раздачей провизии сотрудники ЦПВС РФ работали над организацией группы по распределению гуманитарной помощи, чтобы впоследствии проводить аналогичные кампании по оказанию продовольственной поддержки местных жителей населенного пункта на регулярной основе.

Федеральное агентство новостей /

Большая часть населения села Аль-Ис, располагающегося всего в 30 километрах от административного центра региона, традиционно работала в отрасли сельского хозяйства. В период активной фазы войны данная местность находилась под контролем боевиков, запрещавших гражданам заниматься земледелием. Кроме того, террористы разрушали важные инфраструктурные объекты и уничтожали технику для сбора урожая.

Это осложнило жизнь местных фермеров, так что проведение в поселке данной благотворительной акции оказалось весьма актуальным.

Федеральное агентство новостей /

Сотрудники ЦПВС РФ в Сирии занимаются не только проведением гуманитарных акций. Кроме всего прочего они следят за соблюдением режима прекращения огня, содействуют возвращению беженцев на родину, а также участвуют во взаимодействии с международными организациями. Подробности об этом ранее сообщались на брифингах российского центра.