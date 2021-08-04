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Российская лента «Майор Гром» оказалась самой популярной на Netflix по итогам июля

  /   Обновлено: 04 августа 2021 20:19
Общество
Российская лента «Майор Гром» оказалась самой популярной на Netflix по итогам июля
Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной доктор»  /  Prt Scr

Москва, 4 августа. Российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной доктор» возглавил рейтинг самых популярных фильмов стриминговой платформы Netflix в июле.

Согласно данным портала FlixPatrol, лента о петербургском майоре полиции Игоре Громе обогнала в июльском рейтинге «Улицу страха: 1994» и «Кроваво-красное небо». Кроме того, в топ-5 вошли «Отцовство» и «Желание дракона». «Майор Гром» также оказался в десятке самых популярных фильмов Netflix 2021 года.

Лента основана на комиксах российского издательства Bubble Comics. Премьера фильма «Майор Гром: Чумной доктор» состоялась 1 апреля. Сборы кинокартины почти достигли 4,5 миллиона долларов.

Трейлер к ленте «Майор Гром» получил престижную премию Golden Trailer Awards в США. Также на награду претендовал российский фильм «Девятаев».

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