Банги, 4 августа. Жители Центральноафриканской Республики должны выступить против колониальной политики Франции, которая не дает стране спокойно развиваться, считают сотрудники издания Le Potentiel Centrafricain.

По мнению журналистов, проводимая Францией политика в регионе не приносит ощутимых результатов по стабилизации обстановки в ЦАР. Более того, власти в Банги на протяжении последних 50 лет пытаются избавиться от влияния бывшей метрополии, которое затормаживает развитие страны.

«Очень важно, чтобы центральноафриканцы самостоятельно решали, каким будет будущее государства. И, если жители ЦАР действительно хотят встать на ноги, то они должны восстать против политики, проводимой Францией. В качестве примера недальновидности Парижа можно привести эмбарго на поставки вооружения в страну: власти Пятой республики больше всех выступали за продление ограничения, которое подрывает нацбезопасность. По этой причине жители ЦАР должны организовать масштабную акцию протеста под окнами посольства Франции в Банги», — заявили аналитики издания.

В Париже уверены, что власти Центральноафриканской Республики не имеют должной поддержи со стороны жителей страны. Однако это утверждение не соответствует реальности, последние события показали, что народ един с правительством и президентом Фостен-Арканжем Туадера в желании выстроить современное, экономически и политически сильное государство.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Эрик Нгаба

Продленное по инициативе Франции оружейное эмбарго несет большую опасность для населения ЦАР. Около 90% бандформирований состоят из иностранных наемников, которые постоянно атакуют мирные деревни и убивают невинных. Это, по мнению сотрудников Le Potentiel Centrafricain, свидетельствует о том, что именно Париж ведет недружественную политику против Банги. Причиной является интерес бывшей метрополии к неравноправному использованию природных богатств, которыми изобилует страна, посредством дестабилизации региона.

«Навязанная центральноафриканцам война — это один из способов помешать нам использовать национальные богатства», — заключают сотрудники издания.

Именно невыносимая нищета подталкивает центральноафриканцев к единогласной поддержке властей и президента Фостен-Арканжа Туадера, стремящихся защитить как собственных жителей, так и ресурсы ЦАР, которые могут быть использованы для борьбы с нищетой.

Ранее журналисты издания Ndjoni Sango поблагодарили российских специалистов за помощь в борьбе с контрабандой на границе. Сотрудники агентства сообщили, что доходы от таможенных пошлин начали расти, что приносит дополнительные средства государственному бюджету.