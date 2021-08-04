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Минфин РФ закупит валюту почти на 316 млрд рублей

  /   Обновлено: 04 августа 2021 20:14
Экономика
Минфин РФ закупит валюту почти на 316 млрд рублей
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 4 августа. Минфин РФ с 6 августа по 6 сентября 2021 года намерен направить на закупку валюты в рамках бюджетного правила 315,9 млрд рублей. Такая информация содержится на сайте ведомства.

Таким образом, объем ежедневных покупок министерства достигнет 14,4 миллиарда рублей. Это окажется примерно на 7% больше, чем в июле текущего года.

В период с 7 июля по 5 августа объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу ожидался в объеме 296 млрд рублей, что эквивалентно 13,5 млрд рублей в день.

Предложение о вводе временного запрета на экспорт бензина не приведет к выпадению доходов федерального бюджета. Такое заявление ранее сделали в Министерстве финансов Российской Федерации.

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Все новости / Экономика / Минфин РФ закупит валюту почти на 316 млрд рублей
золото валюта Минфин России закупка валюты
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