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В Чехии отметили покладистость Байдена после саммита с Путиным в Женеве
Политика
В Чехии отметили покладистость Байдена после саммита с Путиным в Женеве
Федеральное агентство новостей

Прага, 4 августа. Президент США Джо Байден стал удивительно покладистым партнером после саммита с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве, пишет чешское издание Neviditelný pes.

Женевская метаморфоза в дипломатии американского лидера поразила газетчиков из Праги. Как подчеркивает автор, после саммита национальных лидеров в Швейцарии Байден стал фактически прокладывать дорогу для всех внешнеполитических решений Путина. Это касается, в первую очередь, ситуации вокруг трубопровода «Северный поток — 2», в которой Белый дом очевидно пошел на уступки Кремлю.

Лучше всего поведение Байдена познается в сравнении с манерой его предшественника Дональда Трампа, отметили чехи. Пока Трамп разбрасывался громкими признаниями в теплых чувствах к Москве и лично Путину, 46-й президент США делами доказывает, что его команда действительно готова пойти России навстречу.

«Администрация президента Джо Байдена каждым своим шагом доказывает, что слова о необходимости нормализации отношений с Россией воспринимает крайне серьезно. И это резко контрастирует с временами Дональда Трампа, который хоть и увещевал Путина красивыми фразами, но поступал с Россией весьма жестко. Теперь Россия не может нахвалиться на нового президента в Вашингтоне, который откровенно пролагает Кремлю дорогу каждый раз, когда это требуется, и по первому намеку Владимира Путина», — резюмирует автор Neviditelný pes.

Есть, однако, и более прагматичный взгляд на внезапное «потепление» в отношениях между Московй и Вашингтоном, особенно во всем, что касается «СП-2». Как отметил политолог и экономист Никита Масленников, США будут идти на уступки России в вопросе трансбалтийского трубопровода до тех по, пока ей будут необходимы стабильные и дружественные отношения с Евросоюзом и в первую очередь с ФРГ.

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Все новости / Политика / В Чехии отметили покладистость Байдена после саммита с Путиным в Женеве
путин россия сша байден женева саммит Северный поток — 2
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