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Граждане России стали реже жаловаться на работу банков
Экономика
Граждане России стали реже жаловаться на работу банков
Global Look Press  /  Konstantin Kokoshkin

Москва, 4 августа. Центробанк получил более 125 тысяч жалоб со стороны россиян в первой половине 2021 года. В результате число обращений упало на 15,6% относительно аналогичного периода 2020 года.

В целом уменьшились жалобы на кредитные организации — до 74,4 тысячи обращений. Финансовый регулятор объясняет это падением масштабов реструктуризации ссуд относительно первого полугодия прошлого года. Что касается МФО, то большинство заявлений касалось взыскания просроченных долгов. В подобной категории фиксируется падение на уровне 10,6%, передает ТАСС.

При этом число обращений на действия злоумышленников увеличилось в 2,4 раза и достигло 5,1 тысячи. Согласно представленной информации, за счет телефонных звонков или рассылок киберпреступники выманивают данные банковских карт или побуждают жителей страны самостоятельно переводить денежные средства.

Принимая во внимание участившуюся частоту мошеннических операций, директор информационной безопасности Банка России Артем Сычев решил рассказать россиянам, как правильно разговаривать со злоумышленниками.

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