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Львенка с тремя лапами спасли от эвтаназии в Иркутской зоогалерее

  /   Обновлено: 04 августа 2021 20:10
Общество
Львенка с тремя лапами спасли от эвтаназии в Иркутской зоогалерее
t.me/sledcom_rf  /  Пресс-служба СК РФ

Иркутск, 4 августа. Сотрудники иркутской зоогалереи выходили трехлапого львенка по имени Фортис, родившегося в питомнике К-9.

Лапу львенок потерял еще живя с матерью и остальными сестрами и братьями. Скорее всего, при родах мать немного повредила ребенку лапу, а потом, пытаясь вылизать рану, сама превратила ситуацию в необратимую.

Когда животное передали в зоогалерею, культя воспалилась и мог начаться сепсис, даже стоял вопрос об эвтаназии. На данный момент львенок здоров, его научили сосать молоко из бутылки и приучили играть с мячом.

Жители Челябинска ранее нашли на улице лисицу в истощенном состоянии. Они принесли животное в местный зоопарк, чтобы спасти ее от смерти.

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