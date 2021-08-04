Львенка с тремя лапами спасли от эвтаназии в Иркутской зоогалерее

Иркутск, 4 августа. Сотрудники иркутской зоогалереи выходили трехлапого львенка по имени Фортис, родившегося в питомнике К-9.

Лапу львенок потерял еще живя с матерью и остальными сестрами и братьями. Скорее всего, при родах мать немного повредила ребенку лапу, а потом, пытаясь вылизать рану, сама превратила ситуацию в необратимую.

Когда животное передали в зоогалерею, культя воспалилась и мог начаться сепсис, даже стоял вопрос об эвтаназии. На данный момент львенок здоров, его научили сосать молоко из бутылки и приучили играть с мячом.

Жители Челябинска ранее нашли на улице лисицу в истощенном состоянии. Они принесли животное в местный зоопарк, чтобы спасти ее от смерти.