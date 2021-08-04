Астрологи раскрыли идеал женщины для каждого знака зодиака

Москва, 4 августа. Астрологи утверждают, что у каждого знака зодиака есть свой идеал женщин. Если не понимаете, чего не хватает именно вашему избраннику, обратитесь за помощью к звездам.

Так, мужчины, родившиеся под знаком Овна, подсознательно ищут женщин, которые характером похожи на них — самоуверенных и прямолинейных. Мужчины-Тельцы любят в своей второй половинке юмор, а также способность подтолкнуть их к подвигам. Сердце представителей знака Близнецы покорит только креативная и загадочная особа, умеющая удивлять.

Раки хотят для своей второй половинки стать защитником и надежной опорой, поэтому ищут верную и слабую женщину. А вот мужчины-Львы, наоборот, испытывают страсть к самоуверенным женщинам, которые могут себя выгодно преподносить и не боятся публичности. Супругами представителей знака зодиака Дева чаще всего становятся женщины из близкого окружения — соседки, однокурсницы, коллеги по работе.

Сложнее всего обстоят дела с темпераментными Весами. Они долго выискивают свой идеал, который обязательно должен соответствовать всем их критериям. Однако даже женщине мечты Весы не спешат делать предложение руки и сердца. Подобные колебания представителей знака вынуждают их возлюбленных отправиться на поиски кого-то более легкого на подъем.

В поисках совершенства находятся и мужчины-Скорпионы. Им нужна такая женщина, которой можно похвастаться перед друзьями, чтобы они просто обзавидовались. Стрельцов подвластно покорить только активной и даже немного вызывающей девушке. Золотую середину в своих избранницах ищут мужчины, рожденные под знаком Козерогов. Они хотят видеть в девушках уверенность, но не самовлюбленность, сексуальность, но не вульгарность и так далее.

Водолеям подавай особенных женщин, которые живут без оглядки на мнение общества, пишет портал Vesti-ua.net. А вот мужчины-Рыбы ориентируют только на взаимные чувства. Если они почувствуют хоть малейшую фальшь, разрывают отношения.

Ранее астрологи также рассказали, девушки какого знака зодиака наиболее требовательны к своим партнерам. Таковыми являются Девы, которых трудно переспорить и которые всегда знают, чего хотят.