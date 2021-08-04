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Глава парламента Сирии заявил о стратегической значимости отношений с Ираном

  /   Обновлено: 04 августа 2021 20:34
Новости Сирии
Глава парламента Сирии заявил о стратегической значимости отношений с Ираном
Global Look Press  /  Mohammad Abu Ghosh, via www.imag / www.imago-images.de

Тегеран, 4 августа. Председатель Народного совета Сирийской Арабской Республики (САР) Хаммуда Саббаг прибыл в Тегеран, где встретился с секретарем Совета по определению политической целесообразности Ирана Мохсеном Резаи.

В ходе беседы он приветствовал сотрудничество двух стран в деле борьбы с терроризмом, заявив, что их единство позволило «победить на сирийской земле это явление, представляющее угрозу для всего мира». Саббаг отметил стратегическую значимость отношений Дамаска и Тегерана в различных областях, в том числе политической и экономической, и подчеркнул необходимость их дальнейшего развития.

Также председатель Народного совета Сирии указал на политику двойных стандартов Запада в отношении САР, обвинив США в продвижении интересов Израиля в регионе, и призвал к объединению совместных усилий Дамаска и Тегерана по улучшению взаимодействия во благо их народов.

В свою очередь, Резаи подчеркнул, что обе республики боролись с экстремистскими течениями ради всего человечества, высоко оценив победы, которые Сирия одержала над боевиками, назвав их заслугой ее руководства, народа и армии.

Он приветствовал идею укрепления всестороннего сотрудничества, охарактеризовав сирийско-иранские отношения как «прочные и глубоко укоренившиеся» и заверив, что две страны будут «стоять плечом к плечу во всех ситуациях».

На фоне постепенной стабилизации обстановки в Сирии Тегеран и Дамаск в последние несколько месяцев активизировали обмен дипломатическими делегациями и провели ряд встреч на различных уровнях.

Неделей ранее сирийскую столицу посетили спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф и председатель Комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Исламской Республики Вахид Джалалзаде. В ходе переговоров они обсудили с властями Сирии вопросы расширения экономических связей, устранения препятствий для развития взаимодействия двух государств на уровне частного сектора и повышения сотрудничества в противостоянии региональным угрозам.

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сирия иран саббаг Резаи
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