Глава парламента Сирии заявил о стратегической значимости отношений с Ираном

Тегеран, 4 августа. Председатель Народного совета Сирийской Арабской Республики (САР) Хаммуда Саббаг прибыл в Тегеран, где встретился с секретарем Совета по определению политической целесообразности Ирана Мохсеном Резаи.

В ходе беседы он приветствовал сотрудничество двух стран в деле борьбы с терроризмом, заявив, что их единство позволило «победить на сирийской земле это явление, представляющее угрозу для всего мира». Саббаг отметил стратегическую значимость отношений Дамаска и Тегерана в различных областях, в том числе политической и экономической, и подчеркнул необходимость их дальнейшего развития.

Также председатель Народного совета Сирии указал на политику двойных стандартов Запада в отношении САР, обвинив США в продвижении интересов Израиля в регионе, и призвал к объединению совместных усилий Дамаска и Тегерана по улучшению взаимодействия во благо их народов.

В свою очередь, Резаи подчеркнул, что обе республики боролись с экстремистскими течениями ради всего человечества, высоко оценив победы, которые Сирия одержала над боевиками, назвав их заслугой ее руководства, народа и армии.

Он приветствовал идею укрепления всестороннего сотрудничества, охарактеризовав сирийско-иранские отношения как «прочные и глубоко укоренившиеся» и заверив, что две страны будут «стоять плечом к плечу во всех ситуациях».

حموده صباغ، رئیس پارلمان سوریه برای شرکت در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی و رساندن پیام تبریک بشار اسد، وارد تهران شد. pic.twitter.com/H2UKfDmhyv — تلویزیون منوتو (@manototv) August 4, 2021

На фоне постепенной стабилизации обстановки в Сирии Тегеран и Дамаск в последние несколько месяцев активизировали обмен дипломатическими делегациями и провели ряд встреч на различных уровнях.

Неделей ранее сирийскую столицу посетили спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф и председатель Комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Исламской Республики Вахид Джалалзаде. В ходе переговоров они обсудили с властями Сирии вопросы расширения экономических связей, устранения препятствий для развития взаимодействия двух государств на уровне частного сектора и повышения сотрудничества в противостоянии региональным угрозам.