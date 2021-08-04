ВМС США намерены вооружить легкими торпедами противолодочные самолеты P-8 Poseidon

Вашингтон, 4 августа. Военно-морские силы США планируют объявить тендер на создание новых легких торпед, которыми будут вооружаться противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon.

По предварительным данным, новая торпеда будет способна не только поражать подводные лодки противника, но и перехватывать запущенные ими торпеды. Разработка нового оружия будет осуществляться в рамках программы Compact Rapid Attack Weapon (CRAW).

Изначально Пентагон планировал объявить тендер на создание новой торпеды в январе 2021 года, однако сроки пришлось перенести из-за недостатка финансирования. В настоящее время только Northrop Grumman согласилась принять участие в тендере. Компания планирует представить разработанную в частном порядке мини-торпеду Very Lightweight Torpedo.

По данным источников, масса нового боеприпаса будет составлять около 100 килограммов. Для приведения торпеды в движение будет использоваться паротурбинная силовая установка.

Ранее стало известно, что ВВС США провалили испытания новой гиперзвуковой ракеты GM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon. В ходе пуска двигатель ракеты не выдал стартового импульса, в результате чего она рухнула на землю.