В план смены власти в Белоруссии в начале сентября включен захват одного из городов

Белоруссии уготована участь следующей жертвы цветных революций по периметру границ России. Госпереворот с участием «пятой» и «шестой» колонн среди населения и органов власти РБ, запланированный на конец августа — начало сентября 2021 года, предусматривает не только широкие уличные выступления при полной поддержке Запада и принесение сакральной жертвы из числа известных белорусов, но и захват одного из крупных городов страны, с формированием в нем «народного правительства демократической Беларуси», которое будет немедленно признано «мировым сообществом».

При этом организаторы Евромайдана в Белоруссии делают ставку на то, что президент РБ Александр Лукашенко не успеет обратиться к Москве за помощью, а сама Россия, занятая подготовкой к парламентским выборам, не вмешается в ситуацию. Однако Москва уже дала понять, что в курсе этих планов коллективного Запада и внимательно следит за его действиями на белорусском направлении.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший последние события внутри и вокруг Белоруссии.

Федеральное агентство новостей /

«Война неизбежна»

«Войны никто не хотел. Война была неизбежна», — это популярное (хотя и лживое) описание начала Первой мировой, похоже, приобретает сейчас новую актуальность.

Однополярный мир Pax Americana рушится на наших глазах, а недавнее заявление Джо Байдена относительно Владимира Путина и России:

«Он возглавляет экономику, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, и больше ничего... Он знает, что у него есть реальная проблема, что делает его еще более опасным»,

— кажется абсурдным выплеском деменции только если забыть старую максиму: «Все, что человек говорит о других, он говорит о самом себе». Или: «Кто как обзывается, тот так и называется» (тот же Путин о том же Байдене по схожему, но иному поводу).

Это США очень быстро катятся к экономике, у которой есть интернет и печатный станок, и больше ничего. Что делает их еще более опасными в стремлении сохранить за собой привычное место глобального лидера, находящегося на самом верху «пищевой цепочки» всего человечества.

Нет, войны сегодня они не хотят. Во всяком случае, прямой войны США против России. Но изо всех сил делают ее неизбежной. Потому что без такой войны они обречены на свои «святые 1990-е», которые будут куда страшнее постсоветских. Страшнее — потому что идея Америки есть идея процветания, prosperity. Как только процветание оказывается принципиально недостижимым и невозможным, Америка теряет главный смысл своего существования.

При этом вопрос, как воевать против России, не воюя против нее, для Запада вообще не стоит. В конце концов, 45 лет длилась холодная война, теперь вот уже 30 лет длится война «гибридная», опыт в этой сфере накоплен громадный, сценарии отработаны почти на все случаи жизни. И общая стратегия — тоже.

«Империю, как большой пирог, легче всего обламывать по краям», — это еще Бенджамин Франклин сказал.

ФБА «Экономика сегодня» /

От работающей стратегии не отказываются

До сих пор такая стратегия была в целом успешной. Даже если цветные революции в той или иной стране на периферии «Большой России» не побеждали, американцам от них все равно что-то «обламывалось». Даже в Белоруссии в 2020 году. Не говоря уже о победе украинского Евромайдана в году 2014-м.

А от работающих технологий грех отказываться. И следующей «краюшкой», которую наши западные партнеры во главе с США собрались отломить от России, явно выбрана «синявокая» братская и союзная республика, которой с 1994 года правит «батька» Александр Лукашенко.

Налицо сверхподдержка «президента Светы» Тихановской (включая ее недавние встречи с президентом США и премьер-министром Великобритании), развертывание дополнительных военных контингентов на территории Польши, Литвы и Украины, миграционный кризис, странные смерти противников «кровожадного монстра на поводке у Кремля» даже за пределами страны (так, в Киеве буквально позавчера, 3 августа, внезапно нашли повешенным главу «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова, и это «дело» мгновенно взял под личный контроль Владимир Зеленский), а также многое другое.

Все это — признаки того, что на смену власти в Минске хозяева коллективного Запада нацелены сейчас с той же серьезностью, что и на смену власти в Киеве семь с половиной лет назад. Проработанный план государственного переворота применительно к конкретным социально-политическим условиям уже готов, причем его основные моменты особо не прячутся.

Вместе с тотальной диффамацией президента Лукашенко идет целенаправленная и массированная работа по расширению «пятой» и «шестой» колонн среди населения и органов власти Республики Беларусь. Особое внимание при этом уделяется католикам, этническим полякам и литовцам, а также белорусским и украинским националистам всех сортов.

Федеральное агентство новостей /

От сакральной жертвы до «народного правительства»

Идеальным «часом Х» для запуска новой версии цветной революции называется конец августа — начало сентября. Даже не потому, что на это время приходится начало прошлогодних массовых протестов. А потому, что в России на 17-19 сентября намечено проведение выборов в Госдуму, результаты которых Еврокомиссия уже заранее — почти за два месяца до самого события — призвала страны ЕС не признавать.

А на 26 сентября намечены выборы в Германии, где американцы намерены любой ценой добиться победы «зеленых» во главе с «двойником» Светланы Тихановской Анналеной Бербок — и после этого закрыть экспорт газа из России в Германию и вообще в Европу по «гуманитарно-политическим» мотивам — в качестве дополнительного рычага давления на Кремль.

Согласно данному сценарию, «ядерные» протестные выступления под БЧБ-флагами на улицах белорусских городов должны быстро перерасти в столкновения с силами правопорядка (здесь одинаково важны как подготовленные к герилье НКО-активисты всех сортов, так и представители «шестой колонны» в органах белорусской власти).

Разумеется, после этого должен начаться накат всего коллективного Запада на официальный Минск с требованием прекратить «террор против мирных протестующих». После чего должна состояться сакральная жертва, в роли которой может оказаться как «президент Света», так и один из видных иерархов католической церкви в Белоруссии, активно выступающий в защиту интересов народа.

В России к тому же времени начнутся тщательно проплаченные акции «друзей Белоруссии» против «российского вмешательства в дела братского народа», которые будут совмещены с кампанией против «нечестных выборов». Если эти акции в должной мере отвлекут на себя внимание и силы российских властей (а к тому будут прилагаться все возможные усилия), то планируется захват протестующими, опять же при поддержке «шестой колонны», одного из крупных белорусских городов. Там и будет провозглашено создание «народного правительства демократической Беларуси», которое мгновенно признают США и их союзники.

Федеральное агентство новостей /

Заявление Шойгу

По призыву этого «правительства» поддержать «молодую белорусскую демократию» — если, по их мнению, Россия окажется к тому моменту в достаточной мере загружена внутренними проблемами — якобы готовы и войска НАТО. Прежде всего, польские (да, с пресловутыми американскими «Абрамсами» в их составе), для которых, помимо демократии, речь будет идти о «соотечественниках и братьях по вере», а также о великой цели возврата «кресов всходних».

Напрашивается и одновременная поддержка со стороны Украины — не столько в самой Белоруссии, сколько в Донбассе (напомним, что как раз на 30 августа назначен визит в США Владимира Зеленского, где «незалежный президент» будет не столько общаться с Джо Байденом, сколько получать детальные инструкции по своим дальнейшим действиям от американских кураторов). Разумеется, при массированной информационно-дипломатической поддержке коллективного Запада.

Главная цель при этом — избежать моментального массированного ответного удара со стороны России по всем направлениям, включая центры принятия решений (согласно имеющейся информации, к разработке данного плана в значительной мере причастны британские властные структуры, не только устроившие провокацию у берегов Крыма с эсминцем УРО Defender, но и заявившие о начале «тотальной войны спецслужб «Пяти глаз» против РФ, а также о значительной финансовой поддержке структурам белорусской оппозиции), и любой ценой усадить «русского медведя» за стол переговоров.

Как уже заявил Дмитрий Песков, российские войска могут быть введены на территорию Белоруссии только при соответствующем обращении властей этой республики, а такого обращения может и не быть — особенно если президент Лукашенко окажется не в состоянии сделать его.

В этом контексте становится понятным недавнее заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о военной ситуации на западных границах нашей страны:

«Серьезную тревогу вызывает тенденция к усилению военного противостояния в Европейской зоне. Наращивается передовое присутствие НАТО вблизи границ Союзного государства России и Беларуси. Совершенствуется военная инфраструктура, создаются запасы материальных средств, вооружения и военной техники, отрабатываются маршруты переброски войск».

Будем надеяться, что Россия в курсе всех этих и ряда других планов коллективного Запада, так что Евромайдан в Белоруссии нынешней осенью не случится — даже при поддержке польских «Абрамсов» и британских «джеймс бондов».