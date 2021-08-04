Компания Repsol готова вернуться в Ливию для разработки нефтяных месторождений

Триполи, 4 августа. Испанская нефтегазовая компания Repsol готова возобновить разработку месторождений в Ливии. Об этом заявил генеральный директор филиала в североафриканском государстве Симони Симна.

Во время визита в Триполи он встретился с главой Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафой Саналлой. Они подтвердили восстановление стабильности и относительной безопасности в стране.

Симони Симна рассказал, что формирование переходного Правительства национального единства и объединение практически всех госинститутов побудило высшее руководство Repsol снова заговорить о возобновлении геологоразведочной деятельности.

«Компания проводит интенсивные и серьезные исследования, чтобы начать разведку на месторождении Аш-Шарара. Итоговый документ с оценкой позже представят совету директоров ННК, чтобы приступить к реализации этого жизненно важного проекта», — говорится в сообщении.

Федеральное агентство новостей /

Симони Симна добавил, что необходимо провести техническое обслуживание оборудования и инфраструктуры в целом, чтобы Repsol мог возобновить работу до конца года.

Глава ННК в свою очередь подчеркнул, что переходное правительство обозначило стратегические задачи первостепенной важности для поддержки экономики. Одной из главных является увеличение темпов добычи нефти, что достигается только за счет постоянных превентивных мер по поддержанию труб и насосов в функциональном состоянии.

В апреле премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба посетил Москву с двухдневным визитом. Во время беседы с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым он обратился к российским компаниям с просьбой вернуться в Ливию.

В конце июля ПАО «Татнефть» заинтересовалась этим предложением. Генеральный директор Наиль Маганов подтвердил в беседе с журналистами, что возвращение планируется в ближайшей перспективе.