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Внедрение проекта «Киноуроки в школах России» в ЛНР и ДНР обсудят в «Патриоте»
Общество
Внедрение проекта «Киноуроки в школах России» в ЛНР и ДНР обсудят в «Патриоте»
wikipedia.org  /  AgatheD / CC BY-SA 3.0

Систему воспитания «Киноуроки в школах России» предложено интегрировать в образовательное пространство Донецкой народной и Луганской народной республик.

«Киноуроки в школах России» — это инновационная система воспитания в учебных заведениях. В рамках проекта создаются киноуроки — детские короткометражные фильмы о справедливости, искренности, чувстве долга и других духовно-нравственных понятиях. Также педагоги проводят внеклассные занятия по патриотическому воспитанию. Полезные обществу дела, придуманные школьниками, закрепляют этические понятия на практике.

Сотрудничество ЛНР и ДНР с проектом «Киноуроки в школах России» обсудят в «Патриоте»
unsplash.com  / Erik Witsoe

Организационные вопросы и перспективы появления проекта «Киноуроки в школах России» в ЛНР и ДНР обсудят эксперты в студии Медиагруппы «Патриот».

Участники конференции:

  • Виктор Меркулов, руководитель проекта;
  • Наталия Родионова, руководитель научного отдела;
  • Алексей Горшков, руководитель по связям с общественностью;
  • Елена Дубровская, сценарист, режиссер;
  • Виталий Пестрецов, директор департамента просвещения ДНР (ZOOM);
  • Андрей Лустенко, министр образования ЛНР (ZOOM);
  • Дмитрий Сидоров, министр культуры ЛНР (ZOOM).

Пресс-конференция пройдет в четверг, 5 августа, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp

+7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94.

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55.

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