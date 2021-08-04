Внедрение проекта «Киноуроки в школах России» в ЛНР и ДНР обсудят в «Патриоте»

Систему воспитания «Киноуроки в школах России» предложено интегрировать в образовательное пространство Донецкой народной и Луганской народной республик.
«Киноуроки в школах России» — это инновационная система воспитания в учебных заведениях. В рамках проекта создаются киноуроки — детские короткометражные фильмы о справедливости, искренности, чувстве долга и других духовно-нравственных понятиях. Также педагоги проводят внеклассные занятия по патриотическому воспитанию. Полезные обществу дела, придуманные школьниками, закрепляют этические понятия на практике.
Организационные вопросы и перспективы появления проекта «Киноуроки в школах России» в ЛНР и ДНР обсудят эксперты в студии Медиагруппы «Патриот».
Участники конференции:
- Виктор Меркулов, руководитель проекта;
- Наталия Родионова, руководитель научного отдела;
- Алексей Горшков, руководитель по связям с общественностью;
- Елена Дубровская, сценарист, режиссер;
- Виталий Пестрецов, директор департамента просвещения ДНР (ZOOM);
- Андрей Лустенко, министр образования ЛНР (ZOOM);
- Дмитрий Сидоров, министр культуры ЛНР (ZOOM).
Пресс-конференция пройдет в четверг, 5 августа, в 11:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp
+7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Прямой эфир пройдет — здесь.
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