Внедрение проекта «Киноуроки в школах России» в ЛНР и ДНР обсудят в «Патриоте»

Систему воспитания «Киноуроки в школах России» предложено интегрировать в образовательное пространство Донецкой народной и Луганской народной республик.

«Киноуроки в школах России» — это инновационная система воспитания в учебных заведениях. В рамках проекта создаются киноуроки — детские короткометражные фильмы о справедливости, искренности, чувстве долга и других духовно-нравственных понятиях. Также педагоги проводят внеклассные занятия по патриотическому воспитанию. Полезные обществу дела, придуманные школьниками, закрепляют этические понятия на практике.

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Организационные вопросы и перспективы появления проекта «Киноуроки в школах России» в ЛНР и ДНР обсудят эксперты в студии Медиагруппы «Патриот».

Участники конференции:

Виктор Меркулов , руководитель проекта;

, руководитель проекта; Наталия Родионова , руководитель научного отдела;

, руководитель научного отдела; Алексей Горшков , руководитель по связям с общественностью;

, руководитель по связям с общественностью; Елена Дубровская , сценарист, режиссер;

, сценарист, режиссер; Виталий Пестрецов , директор департамента просвещения ДНР (ZOOM);

, директор департамента просвещения ДНР (ZOOM); Андрей Лустенко , министр образования ЛНР (ZOOM);

, министр образования ЛНР (ZOOM); Дмитрий Сидоров, министр культуры ЛНР (ZOOM).

Пресс-конференция пройдет в четверг, 5 августа, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp

+7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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Контакты пресс-центра «Патриот»:

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Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94.

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