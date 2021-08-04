Команда ВДВ стала победителем всеармейского конкурса «Эльбрусское кольцо»

Москва, 4 августа. Представители воздушно-десантных войск (ВДВ) стали лучшими по итогам многодневного армейского конкурса «Эльбрусское кольцо», проведенного близ высочайшей вершины Северного Кавказа.

Команда ВДВ стала победителем среди других высокогорных подразделений российских силовых структур, участвовавших в конкурсе, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

«Военнослужащие подразделения ВДВ показали лучшие результаты, за выполнение 15 специальных задач команда набрала 12 772 балла, опередив ближайшего соперника - команду Росгвардии — на 151 балл», — отмечается в опубликованном релизе ЮВО.

Ранее сообщалось, что военные альпинисты завершили шестидневный марш вокруг Эльбруса и провели половину этапов конкурсного соревнования. О сроках поступления на вооружение войск ВДВ новейших броневиков «Тайфун-ВДВ» информировал сайт 360tv.ru.