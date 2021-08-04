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Алкоголизм и другие зависимости артистов связали с эмоциональным выгоранием
Общество
Алкоголизм и другие зависимости артистов связали с эмоциональным выгоранием
pixabay.com

Москва, 4 августа. Звезды по всему миру все чаще стали откровенно рассказывать о своих зависимостях. Музыкальный критик Илья Легостаев уверен, что пагубные привычки — неотъемлемая часть шоу-бизнеса.

Наркомания и алкоголизм входят в число серьезных заболеваний, которые с трудом поддаются лечению. Зависимости так или иначе преследуют всех людей, однако нельзя отрицать огромного числа звезд шоу-бизнеса, безуспешно борющихся с пагубными пристрастиями. Музыкальный критик Илья Легостаев объяснил, что артисты более подвержены наркомании и алкоголизму, поскольку их работа связана с постоянными эмоциями.

По словам Легостаева, публичные люди часто страдают от эмоционального выгорания и депрессии. Кроме того, забываться на дне стакане артисты могут начать из-за нереализованных амбиций. Критик добавил, что звезды шоу-бизнеса стремятся быть лучшими версиями себя — соответствовать образу в глянцевых журналах, быть первыми в своей сфере и так далее, что безусловно расшатывает нервную систему.

«У них очень эмоциональная работа, которая располагает к выгоранию, к переизбытку общения, а иногда и к дефициту общения, к очень амбициозному подходу к своей жизни. <...> И очень часто в их жизни появляются наркотики и алкоголь, но не помогают, а оказывают обратное действие», — объяснил Легостаев в беседе с порталом NEWS.ru.

В последнее время все чаще артисты по всему миру стали публично рассказывать о своих зависимостях. Многие в интервью отмечают, что подобными исповедями надеются хотя бы одного человека оградить от опасности. Недавно российский телеведущий Отар Кушанашвили признался, что если бы не справился с наркотической зависимостью, то повторил судьбу певца Мурата Насырова, который выпал из балкона собственной квартиры.

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шоу-бизнес наркомания алкоголизм зависимости
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