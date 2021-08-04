Пилот Сытник объяснил, как модернизированные Су-30 повысят боеспособность ВКС РФ

Москва, 4 августа. Комплексная модернизация российских истребителей Су-30 до версии Су-30СМ2 позволит продлить срок эксплуатации боевых самолетов, уверен заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.

Член Совета общероссийской организации «Офицеры России» назвал три главных преимущества от модернизации данных истребителей в интервью изданию «ПолитЭксперт». По словам Сытника, кроме бюджетной экономии финансовых средств продление срока эксплуатации боевых самолетов Су-30 загрузит работой предприятия российского ОПК и существенно повысит боеспособность истребительной авиации ВКС РФ.

«Самое главное — люди, которые эксплуатируют машину, очень довольны», — подчеркнул Сытник.

Ранее стало известно, что Казахстан и Белоруссия закупят партии российских истребителей Су-30СМ.