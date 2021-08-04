Рейды полиции по соблюдению противоэпидемических мер начались в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 4 августа. В рамках реализации постановления о новых ограничительных мерах, введенных главой региона, на улицы Донской столицы вышли полицейские, казаки и дружинники. Их цель — следить за соблюдением противоэпидемических мер.

Как пояснил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев, решение об увеличении плотности нарядов полиции на городских улицах связано с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки.

В управлении по информационной политике региона уточнили, что полицейские совместно с росгвардейцами, военнослужащими и казаками проводят профилактические мероприятия в местах скопления граждан, призывая их соблюдать ограничительные меры.

Ранее ФАН сообщал, что губернатор Ростовской области Василий Голубев внес изменения в постановление регионального правительства №272 касательно ограничений, связанных с распространением COVID-19.