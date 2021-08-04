Американские врачи зафиксировали первый за 20 лет случай заражения оспой обезьян

Вашингтон, 4 августа. Врачи диагностировали заражение оспой обезьян у вернувшегося из Нигерии жителя США. Последний случай такого заболевания в стране был зафиксирован 20 лет назад.

Болезнь представляет собой одну из самых опаснейших инфекций человечества. Миллионы людей стали жертвами этого заболевания. Последний человек скончался от оспы в 1978 году.

Массовая вакцинация спасла мир от этой эпидемии и ВОЗ объявила болезнь побежденной. Сейчас у людей нет коллективного иммунитета к заболеванию, поэтому ученые опасаются новых вспышек оспы обезьян.

Прирост случаев заболевания оспой обезьян зафиксирован по всему миру, сообщили сотрудники научного центра «Вектор». Чаще всего инфекция переносится приматами и грызунами, однако может передаваться человеку воздушно-капельным путем.