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Американские врачи зафиксировали первый за 20 лет случай заражения оспой обезьян

  /   Обновлено: 04 августа 2021 19:43
Общество
Американские врачи зафиксировали первый за 20 лет случай заражения оспой обезьян
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Алексеева

Вашингтон, 4 августа. Врачи диагностировали заражение оспой обезьян у вернувшегося из Нигерии жителя США. Последний случай такого заболевания в стране был зафиксирован 20 лет назад.

Болезнь представляет собой одну из самых опаснейших инфекций человечества. Миллионы людей стали жертвами этого заболевания. Последний человек скончался от оспы в 1978 году.

Массовая вакцинация спасла мир от этой эпидемии и ВОЗ объявила болезнь побежденной. Сейчас у людей нет коллективного иммунитета к заболеванию, поэтому ученые опасаются новых вспышек оспы обезьян.

Прирост случаев заболевания оспой обезьян зафиксирован по всему миру, сообщили сотрудники научного центра «Вектор». Чаще всего инфекция переносится приматами и грызунами, однако может передаваться человеку воздушно-капельным путем.

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