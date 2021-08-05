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Общество
В ЗакСе поддержали поручение Беглова о модернизации системы водоотведения Петербурга
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В ЗакСе поддержали поручение Беглова о модернизации системы водоотведения Петербурга
Общество
В ЗакСе поддержали поручение Беглова о модернизации системы водоотведения Петербурга
Федеральное агентство новостей  / 

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин поддержал предложение губернатора города Александра Беглова о модернизации системы водоотведения в Северной столице. В интервью ФАН он заявил, что это действительно важное решение.

«Это делать просто необходимо. Если помните, буквально несколько дней назад на Парашютной улице забилась система водоотвода, там фактически машины плавали. У нас выпало такое количество осадков — 80% месячной нормы. Никто такого не ожидал. Не только на Парашютной улице стоит это развивать», — рассказал собеседник ФАН.

Депутат ЗакСа поддержал поручение Беглова о модернизации водоотвода в Петербурге
Невские Новости  / 

Напомним, в Приморском районе Санкт-Петербурга в ночь со 2 на 3 августа из-за сильнейшего ливня затопило Парашютную улицу. Участок возле дома №27 буквально превратился в бассейн. Узнав о проблеме, губернатор города Александр Беглов сразу же поручил модернизировать систему тоннельных коллекторов и колодцев. На Парашютной улице уже завершены предпроектные проработки по строительству системы тоннельных коллекторов для отвода воды.

У властей города есть опыт работы над подобными проектами. На восьми уже модернизированных участках после сильных ливней проблем с водоотведением теперь не возникает. Константин Чебыкин отметил, что в Петербурге работы по созданию систем тоннельных коллекторов проходят оперативно.

«Вообще всю эту систему необходимо очень серьезно пересматривать. Я очень рад, что в ближайшее время будет представлен целый проект для развития системы водоотвода на Парашютной улице», — признался депутат.

Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков заявил, что Санкт-Петербург еще год назад причислялся к проблемным в связи с коронавирусом регионам. Сегодня же ситуация кардинально поменялась.

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