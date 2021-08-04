Подлодки и корабли Северного флота ВМФ РФ приступили к масштабным учениям

Североморск, 4 августа. Более 30 кораблей и подлодок из состава Северного флота ВМФ РФ приступили к проведению масштабной командно-штабной тренировки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Маневры проходят под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева. Тренировка будет состоять из нескольких этапов.

«В ходе тренировки будет оцениваться уровень подготовленности органов военного управления Северного флота при планировании и проведении действий по разрешению кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе», — говорится в сообщении.

В маневрах задействованы корабли, подводные лодки, соединения армейского корпуса, подразделения морской пехоты, военные инженеры, а также соединения армии ВВС и ПВО Северного флота ВМФ РФ. Всего в учениях задействовано более 10 тысяч военнослужащих, 70 единиц бронетехники, 15 летательных аппаратов и около 30 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области стартовали российско-индийские учения «Индра-2021». Маневры проходят на военном полигоне Прудбой под Волгоградом. В них задействованы более 500 российских и индийских военнослужащих.