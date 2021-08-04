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Легкоатлетку Тимановскую уволили из белорусского центра олимпийской подготовки

  /   Обновлено: 04 августа 2021 19:55
Спорт
Легкоатлетку Тимановскую уволили из белорусского центра олимпийской подготовки
Global Look Press  /  Vegard Wivestad GrÃ˜Tt / ZUMAPRESS.com

Минск, 4 августа. Легкоатлетку Кристину Тимановскую после скандала на летней Олимпиаде в Токио уволили из белорусского центра олимпийской подготовки. Пока спортсменка числится в белорусском МВД.

Тимановская должна была выступать на Олимпиаде в Токио в забеге на 100 и 200 метров. Однако за несколько дней до старта тренерский штаб сборной Белоруссии отозвал заявку легкоатлетки на участие в Олимпийских играх под предлогом ее плохого «эмоционально-психического состояния». Позже Тимановская назвала официальное заявления тренерского штаба «ложью» и попросила помощи у Международного олимпийского комитета, а также запросила убежище в Европе.

На фоне скандала Кристина Тимановская была уволена из белорусского центра олимпийской подготовки. В письме, которое приводится в Instagram-аккаунте местного фонда спортивной солидарности, говорится, что легкоатлетка должна явиться в министерство внутренних дел, куда ее откомандировали. Если спортсменка не появится в ведомстве до 5 августа, ей грозит увольнение и из МВД.

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