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Турция, Кипр и еще ряд стран попали в топ самых доступных направлений для россиян

  /   Обновлено: 04 августа 2021 19:37
Общество
Турция, Кипр и еще ряд стран попали в топ самых доступных направлений для россиян
pexels.com  /  Philip Warp

Москва, 4 августа. Аналитики Aviasales перечислили самые доступные зарубежные направления для россиян.

Турция оказалась самой бюджетной страной для путешественников из России. В августе и сентябре авиабилеты туда и обратно можно приобрести по цене от 13 тыс. рублей. На втором месте по доступности оказался Кипр. Билеты туда и обратно с пересадкой можно купить за 16 тыс. рублей. Прямой перелет обойдется в 25 тыс. рублей.

Перелеты из Москвы в Армению, Хорватию, Болгарию и Албанию обойдутся минимум в 18 тыс. рублей при условии покупки билетов в обоих направлениях, пишет РИА Новости. Поездка в Черногорию выйдет чуть дороже — в 19 тыс. рублей. Билеты в Грузию стоят около 22 тыс. рублей. А в Египет и Сербию — 24 тыс. рублей. Дороже всего обойдется перелет в Марокко. Он стоит от 38 тыс. рублей.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предлагает возобновить активные путешествия в другие страны. Стоит принять тот факт, что пандемия коронавируса останется с человечеством еще надолго, убеждены специалисты.

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туризм отдых аviasales
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