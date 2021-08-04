Вирусолог счел маловероятным введение временного моратория ВОЗ на ревакцинацию

Для того, чтобы временный мораторий на ревакцинацию позволил привить достаточное количество людей во всем мире, необходимо взаимное доверие между ключевыми игроками на международной арене. Об этом ФАН заявил вирусолог Николай Крючков, комментируя заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебреисуса о необходимости ввести запрет на повторную прививку от COVID-19 до конца сентября.

Николай Крючков пояснил, что таким образом гендиректор ВОЗ выражает заботу о странах третьего мира, предлагая по факту перераспределить значительные объемы вакцин из более богатых стран в более бедные, где еще даже не начата массовая вакцинация.

«Это логично и целесообразно в масштабах всего мира, но другое дело, что по политическим причинам договориться вряд ли удастся, — подчеркнул эксперт. — Важно, чтобы ревакцинацию отменили во всех странах, а не так, чтобы в США или Евросоюзе продолжали ревакцинироваться, а Россия или Китай — прекратили».

Вирусолог отметил, что для воплощения идеи Тедроса Гебреисуса в жизнь нужны конкретные расчеты по количеству требуемых доз за определенный период. Кроме этого, нужно понимать, смогут ли страны третьего мира достичь в ближайшие месяцы коллективного иммунитета.

«Вакцинации 5% населения в бедных странах за счет моратория в остальном мире будет недостаточно, так как это снижает индивидуальные риски, но при этом особо не влияет на популяционном уровне, — отметил Николай Крючков. — Но самое интересное — справятся ли ВОЗ и страновые министерства здравоохранения с задачей массовой вакцинации. Это очень нетривиальная миссия, например, в Африке».

Федеральное агентство новостей /

Специалист обратил внимание, что для массовой вакцинации в бедных странах нужно развернуть достаточное количество мобильных пунктов, привлечь множество специалистов и обеспечить логистику препаратов. Но самое главное — это взаимное политическое доверие и договоренности между ключевыми игроками на мировой арене.

«Я думаю, что на практике это вряд ли возможно: это неплохая идея, но ее надо прорабатывать, чтобы понимать детали, — добавил Крючков. — Тем не менее это важное заявление. Мы же всегда говорим о том, что помогаем бедным. Правда, мы наблюдаем много деклараций, но мало дел».

Эксперт также напомнил о ситуации, когда в США пропадали партии вакцин из-за того, что их не успевали использовать вовремя.

«США вышли на приличный объем производства препаратов. У них увеличилось предложение, но спрос — не сильно, за счет большого количества антипрививочников, — сообщил вирусолог. — В ситуации, когда в Америке пропадают вакцины, было бы неплохо, если бы они смогли часть препаратов поставить по программе COVAX. Это не решит вопрос коллективного иммунитета, но позволит обезопасить часть людей. Например, сейчас у очередной партии Pfizer истекает срок годности, но американские власти ввели запрет на экспорт».

В заключение Николай Крючков выразил предположение, что своим заявлением гендиректор ВОЗ намекает, чтобы США и ЕС, где вакцинировалось уже много людей, помогли бедным странам.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил о необходимости ввести временный мораторий на вакцинацию от коронавируса. Это необходимо, чтобы направить высвободившуюся часть вакцины в страны, которые в ней нуждаются, считают в организации.