Турция не готова принимать афганских беженцев согласно плану США

Анкара, 4 августа. Американская программа по временному переселению для афганцев, которые могут стать объектами насилия со стороны боевиков движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) из-за их сотрудничества с США, вызовет большой миграционный кризис в регионе. Об этом заявил представитель МИД Турции Танжу Бильгич в своем пресс-релизе.

Ранее, 2 августа, Госдепартамент Соединенных Штатов объявил о новой программе, согласно которой определенные категории афганцев получат шанс переселиться в качестве беженцев в США. При этом выходцам из южноазиатского государства придется пробыть на территории третьих стран в течение 12-14 месяцев, чтобы подать заявку и дождаться ее одобрения. В качестве одного из государств, куда могут направиться беженцы для временного пребывания, представитель Госдепартамента назвал Турцию.

The @StateDept shared many more details on this announcement at a press briefing today. Here is the transcript: https://t.co/MXgoEvQZ4V — Michael De Dora (@mdedora) August 2, 2021

Анкара отвергла подобную инициативу, заявив, что республика принимает больше всего беженцев в мире и не может взять на себя решение еще одного миграционного кризиса ради интересов другой страны.

«Мы не принимаем безответственное решение США, объявленное без предварительной консультации. Соединенные Штаты могут напрямую перевозить этих людей на самолетах. Турция не возьмет на себя международные обязательства других государств и ни при каких обстоятельствах не потерпит злоупотребления нашими законами третьими странами в своих собственных целях», — говорится в заявлении Танжу Бильгича.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in ABD'nin Açıkladığı “ABD İçin Çalışan Afganlar ve Ailelerine Yönelik Göçmen Kabul Programı” Hakkındaki Soruya Cevabı https://t.co/wiq2VBU6yV pic.twitter.com/8xzxr0lret — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 3, 2021

Красная тряпка для Турции

Миграционный вопрос является крайне острой темой в Турции. По официальным данным, в начале июля 2021 года в республике было зарегистрировано более 3,6 млн беженцев из Сирии. При этом в стране пребывают сотни тысяч выходцев из других государств. В частности, на фоне продвижения талибов усилился поток нелегальных мигрантов из Афганистана.

Бегущие от разрухи люди попадают в Турцию через территорию соседних стран. На этом фоне Анкара даже ускорила строительство 63-километровой бетонной стены на границе между Ираном и турецкой провинцией Ван. Тем не менее кадры в социальных сетях, на которых были запечатлены десятки афганцев, свободно проникающих в средиземноморское государство, вызвали негативную реакцию общественности. Националистически настроенные пользователи из Турции даже объявили кампанию против «гостей» из Афганистана в соцсетях.

Van’ın dört bir yanından ülkemize giriş yapan Afgan mülteciler. pic.twitter.com/sublyLb14b — ????Muhbir (@AjansMuhbir) July 19, 2021

Сначала в МВД Турции отвергли подлинность видеозаписей, но затем администрация провинции Ван все же объявила, что задержала почти 1 500 нелегальных мигрантов, большая часть из которых — афганцы. По данным зарубежных СМИ, ежедневно в страну прибывают сотни выходцев из Исламской республики.

При этом важно отметить, что афганцы находятся в Турции на гораздо более хрупких основаниях, чем сирийцы. Поскольку у нелегалов из Афганистана отсутствует официальный статус беженцев, они не имеют доступа к гуманитарной помощи и социальному обслуживанию.

Вывод войск США из Афганистана

Президент США Джо Байден объявил 14 апреля о решении завершить многолетнюю операцию Соединенных Штатов в Афганистане. На этом фоне в Исламской республике наблюдается резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что талибы захватывают все больше районов страны.

Согласно заявлению Центрального командования вооруженных сил США от 13 июля, Вашингтон более чем на 95% завершил процесс вывода своих войск из Афганистана. Президент Байден подчеркнул, что военная миссия Соединенных Штатов в Афганистане завершится 31 августа.

Joe Biden says US to pull its forces out of Afghanistan by 31 August https://t.co/jh86JGD0rK — The Guardian (@guardian) July 8, 2021

Вашингтон планирует эвакуировать примерно 18 000 афганцев, которые работали на американцев. Эти люди должны покинуть Афганистан для временного переселения в третью страну в целях их собственной безопасности. Несмотря на объявленную 2 августа программу, в Белом доме по-прежнему изучают варианты защиты тех, кто работал с военными Соединенных Штатов.

"Those who helped us are not going to be left behind," @POTUS said Thursday.https://t.co/krzevNIJn5 — Democratic Coalition (@TheDemCoalition) June 26, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.