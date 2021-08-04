Фетисов призвал предъявить претензии МОК и ВАДА за отсутствие флага и гимна России

Знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов заявил ФАН, что международным организациям пора заканчивать с наказаниями российского спорта.

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира, ныне — депутат Госдумы, в эксклюзивном интервью поделился впечатлениями от выступлений наших спортсменов на Играх в Токио и назвал главный результат поездки национальной команды на эти соревнования, несмотря на отсутствие у нее флага и гимна.

twitter.com / @Olympic_Russia

«Они все молодцы»

— Вячеслав Александрович, до конца Олимпиады осталось всего четыре дня. Как, считаете, наша сборная закончит эти состязания?

— Хорошо закончит. Я могу сказать, что все ребята — большие молодцы в этих непростых условиях, связанных с переносом сроков Игр (должны были состояться в 2020 году. — Прим. ФАН): надо было заново делать подготовку, довести спортсменов до нужного пика формы. А также весь этот беспредел с флагом и гимном, и то, как ребята добирались в столицу Японии…

В общем, все это в сумме дало им не желание найти какие-то извинения по поводу своего возможного неуспеха, а дополнительную мотивацию. Поэтому, да, они все молодцы.

— В каких видах мы еще можем хорошо выступить и пополнить наш золотой запас?

— Как показывает эта Олимпиада, мы выигрываем даже там, где никто нас, россиян, не планировал видеть на пьедестале. Но, с другой стороны, у нас есть традиционные виды, где мы уже столько лет не проигрываем, я имею в виду художественную гимнастику и синхронное плавание. Не знаю, еще бокс, может быть.

— Сможет ли все-таки сборная России обойти Австралию, Великобританию и Японию и подняться на третью позицию в медальном зачете?

— Уже появилось такое желание — даже обойти американцев (смеется).

facebook.com / Федерация фехтования России

— Вы же понимаете, что это нереально…

— Ну а что? Вот смотрю я легкую атлетику и вижу, что американцы уже не могут всех порвать там так, как это было раньше. Да и взять другие виды спорта. В спортивной гимнастике мы их обошли в общем зачете по наградам — впервые за долгие годы.

Но вообще, я бы не считал сейчас никакие медали. Не думаю, что это важно. На самом деле, мне кажется, важнейший фактор — это то, что у наших детей, у нашей молодежи появились прекрасные примеры, кумиры, герои, на которых можно равняться. Их достаточно много, и, надеюсь, появятся еще до конца Олимпиады.

Это всегда было в нашей стране — культивирование тех, кто сам добивается результатов, кто прикладывает для этого огромное количество труда, старания, умения. Ну, и талант тоже важен, само собой.

Вот едешь сейчас по Москве и видишь, что столичное правительство приняло решение вывешивать фотографии олимпийских чемпионов на баннерах. Это же классно! Надеюсь, все наши регионы подхватят почин — отмечать не только доморощенных спортсменов, а именно всех. Надо порекомендовать это губернаторам и мэрам городов, в общем, найти возможность и развесить красивые лица наших девчонок и мальчишек.

Но, в целом, будем ждать, что максимально все те, кто прилетел в Токио, вернутся домой с медалями или хотя бы с хорошим результатом.

olympic.ru / Олимпийский комитет России

«Олимпийские игры — это соревнования наций»

— Думаю, нет смысла спрашивать у вас, зря ли мы поехали на Игры-2020…

— Прежде всего, я считаю, что мы должны уже предъявлять претензии Международному олимпийскому комитету. Потому что Олимпийские игры — это соревнования наций, а любую нацию определяет государственная символика. В этой связи флаг и гимн — обязательное условие проведения Олимпийских игр!

Не знаю, кого они всем этим наказали. Наверное, самих себя. Есть же презумпция невиновности, и тот факт, что все ребята не должны отвечать за то, что кто-то там накуролесил, — тоже необходимо переосмыслить.

Но, с другой стороны, я понимаю прекрасно, что Олимпийский комитет России, как участник олимпийского движения и мирового спорта, подписал и кодекс ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство. — Прим. ФАН), и все, что связано с Международной конвенцией ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте. Однако каким-либо образом всю эту историю надо уже когда-нибудь заканчивать.

Мне кажется, соревнования в Токио могут быть хорошим примером, как вернуть уважение мировому спорту — именно в плане того, что это одно из главных условий, если не главное. Олимпийские игры — это соревнования наций, а не организаций.

Global Look Press / Michael Kappeler/dpa

— Ну да, должна же выступать именно национальная команда России, а не какой-то там РОК (ROC — Russian Olympic Committee)!

— Конечно, а как по-другому? Я могу сказать, что Олимпийские игры — вообще самые смотрибельные мероприятия в истории человечества, потому что миллиарды людей сидят у телевизоров. Ни одно другое событие не собирает столько зрителей! Именно за счет того, что у всех участников — равные условия, равные возможности, и у всех — одинаковое уважение к традициям, которые были заложены десятки лет тому назад.

Так что, надеюсь, эта тема «без флага и гимна» скоро закроется и мы будем полноценно выступать. А то, что наша сборная туда поехала, — однозначно правильное решение. Как мы могли наших ребят, наших девчонок и мальчишек, лишить этого права, на каком основании?! Просто из всего этого нужно извлекать уроки, выводы.

Мы видим, под каким пристальным вниманием находимся со стороны ВАДА и различных международных федераций. Но выходим и добиваемся успеха. И это показатель: без всего того, что нам сегодня предъявляют, можно спокойно ездить на соревнования, выступать там и добиваться успеха.

Невские Новости / Дарья Зуева

За четыре дня до окончания XXXII летних Олимпийских игр в Токио сборная России занимает шестое место в медальном зачете. В ее активе 53 награды — 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых). Напомним, что классификация ведется по медалям высшей пробы.

Уверенно лидирует национальная команда Китая — 70 (32, 22 и 16). Далее следуют сборные США и Японии — 79 (25, 31 и 23) и 40 (21, 7 и 12) соответственно.

На четвертой промежуточной позиции находится национальная команда Великобритания — 48 (15, 18 и 15), а на пятой строчке сборная Австралии — 36 (15, 4 и 17).

Торжественная церемония закрытия Игр состоится в воскресенье, 8 августа.

Ранее своими мыслями об этой Олимпиаде, а также о выступлениях россиян, поделилась олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и тоже депутат Госдумы Светлана Журова.