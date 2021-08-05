Дом премьер-министра Пакистана сдается в аренду для спасения экономики страны

Южная Корея и Пакистанский совет по сельскохозяйственным исследованиям будут разрабатывать технологии для улучшения производительности аграрного сектора Исламской Республики; для посадки на рейсы внутренних авиаперелетов в Пакистане теперь обязательно предъявление сертификата о вакцинации; Исламабад «настороже» в связи с тем, что Индия приняла председательство в Совете Безопасности ООН; гостевое крыло и лужайка дома премьер-министра Имрана Хана предлагаются в аренду всем желающим — об этих и других событиях последней недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Пакистан и Южная Корея разработают технологии для стимулирования сельскохозяйственного производства

Министр национальной продовольственной безопасности и исследований Пакистана Сайед Фахар Имам рассказал, что Исламабад и Сеул будут совместно разрабатывать новые механизмы увеличения аграрного производства в Исламской Республике.

«Специалисты Корейской программы по международному сельскому хозяйству (KOPIA) и Пакистанского совета по сельскохозяйственным исследованиям (PARC) будут совместно разрабатывать технологии, адаптированные к местным условиям. Мы создадим центр для обмена знаниями и методиками производства между двумя странами. Наше сотрудничество поспособствует увеличению доходов фермеров и развитию сельскохозяйственной промышленности Пакистана», — сказал министр.

Он выразил надежду на увеличение объема и качества сельхозпродукции, пригодной для торговли между двумя странами. Также глава ведомства отметил, что правительство Пакистана будет поддерживать дальнейшее сотрудничество с Южной Кореей.

Обе делегации договорились расширить взаимодействие в области машиностроения и производства семян овощных культур.

PM for further deepening Pakistan-South Korea bilateral cooperationhttps://t.co/pgKq0rU5W0 — Radio Pakistan (@RadioPakistan) August 3, 2021

В 2018 году экспорт пакистанской продукции в Южную Корею снизился вдвое относительно показателей 2017 года, а к 2020-му сократился еще в несколько раз.

По итогам прошлого года объем экспорта сельскохозяйственных культур, таких как масличные семена, фрукты и зерно, составил всего 3,9 млн долларов. Восстановление торговых отношений с Сеулом — важная задача для возрождения пакистанской экономики, а привлечение новых технологий — значительная часть этого процесса.

Пакистан могут исключить из «серого списка» ФАТФ

Государственный министр по парламентским делам Али Мухаммад Хан во время выступления в Национальной ассамблее заявил, что Пакистан провел огромную работу по укреплению режима борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и преодолел стратегические недостатки, связанные с этой проблемой.

Он сказал, что Исламабадом были рассмотрены все десять пунктов претензий ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force, FATF), касающиеся финансового сектора и пограничного контроля. По словам чиновника, за последние три года валютные резервы страны выросли с 16 до 25 млрд долларов.

Пакистан был внесен ФАТФ в «серый список» в июне 2018 года и получил план действий, который Пакистан должен был полностью реализовать к октябрю 2019-го. С тех пор, из-за невыполнения требований международной организации, страна продолжает находиться в этом перечне.

Pakistan to be unhooked from FATF grey list soon, NA informed https://t.co/mKuygmjyhv — Al Qamar Online (@alqamaronline) August 2, 2021

В связи с данным обстоятельством государству становится все труднее получать финансовую помощь от Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка, Азиатского банка развития и Европейского союза. Изменение статуса в ФАТФ, если правительству Имрана Хана удастся его добиться, поможет привлечь кредиты для оживления пакистанской экономики.

Пакистан «насторожен» председательством Индии в Совбезе ООН

Через день после того, как Индия заняла пост главы Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, посол Пакистана в ООН Мунир Акрам заявил, что Исламабад «насторожен, но не обеспокоен».

Во время своего председательства Индия проведет ряд знаковых мероприятий, связанных с различными вопросами актуальной повестки. Акцент будет сделан на безопасность в море, поддержание мира и борьбу с терроризмом. Главенство в Совбезе, состоящем из представителей 15 стран, ежемесячно переходит между государствами-участниками. В августе 2021 года Индия приняла полномочия от Франции.

«Индия, очевидно, будет использовать председательство в Совете Безопасности для продвижения своей точки зрения по различным вопросам, включая терроризм и реформу ООН. Мы будем внимательно следить за ее поведением и за тем, чтобы действия, противоречащие интересам Пакистана, не достигли успеха», — сказал Мунир Акрам.

“We will watch its conduct carefully and ensure that no moves that are against Pakistan’s core interests are allowed to succeed,” Pakistan ‘watchful’ as India assumes UNSC presidency.#VoiceOfNations pic.twitter.com/qzP5YlmQAL — Voice of Nations (@VoiceOfNations7) August 3, 2021

Не исключено, что по просьбе своих западных союзников Нью-Дели может поднять вопрос о судоходстве в Южно-Китайском море. Вашингтон хочет, чтобы его региональные партнеры и другие азиатские страны заняли более согласованную позицию в отношении действий КНР в акватории. Напряженность в данном регионе возросла из-за того, что Пекин создал семь искусственных островов в архипелаге Спратли.

Китай, в свою очередь, обвиняет Вашингтон в стремлении к морской гегемонии под предлогом обеспечения свободы судоходства.

Вернувшись в Исламабад, представитель министерства иностранных дел Пакистана Захид Хафиз Чаудри выразил надежду, что «Индия будет соблюдать соответствующие правила и нормы, регулирующие поведение председателя Совета Безопасности ООН».

Наблюдение за терроризмом: в июле возросло число нападений боевиков, но снизилось количество жертв

Несмотря на то, что в июле в Пакистане произошло наибольшее в этом году число нападений боевиков, количество погибших по сравнению с июнем и маем несколько снизилось.

Согласно статистике, опубликованной Пакистанским институтом исследований конфликтов и безопасности (PICSS) в июле 2021 года было зарегистрировано 25 террористических нападений, в результате которых погибли 33 человека, в том числе 24 гражданских лица и девять сотрудников сил безопасности. Для сравнения: в июне 2021 года PICSS зафиксировал 22 аналогичных атаки, унесших жизни 42 человек.

Наибольшее число преступлений зарегистрировано в провинции Хайбер-Пахтунхва, где было совершено десять террористических актов, в ходе которых погибли 20 человек (16 гражданских лиц и шесть сотрудников правоохранительных органов).

Несколько раз в течение месяца объектами нападений становились работающие в Пакистане китайские специалисты. Официальный Исламабад связывает подобные атаки с деятельностью индийских спецслужб, которые пытаются таким образом сорвать строительство объектов Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК).

Ухудшение ситуации в соседнем Афганистане, где движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) захватывает одну провинцию за другой, оказывает негативное влияние на террористическую активность в Пакистане.

Действующая в стране террористическая группировка «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП, запрещено в РФ) еще с 2007 года (когда она официально сформировалась как зонтичная организация различных групп боевиков) является основным инициатором акций протеста и серии взрывов.

На протяжении многих лет американские силы с применением беспилотных летательных аппаратов вели охоту за наиболее известными лидерами радикальной группировки. С уходом войск США и НАТО, повлекшим за собой ухудшение ситуации в Афганистане, террористы в стране получил возможность действовать более свободно и активно. Очевидно, что эта тенденция будет нарастать.

Пакистан требует наличия вакцинации для перелета внутренними рейсами

Управление гражданской авиации Пакистана в начале августа выпустило новое руководство по путешествиям для пассажиров внутренних рейсов. Согласно распоряжению, для посадки на самолет теперь необходимо предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса.

«В продолжение мер, предпринимаемых для сдерживания распространения COVID-19 в Пакистане, компетентный орган принял решение о том, что с 1 августа 2021 года ни одному пассажиру в возрасте 18 лет и старше не будет разрешено совершать авиаперелеты в пределах страны без подтверждения вакцинации против коронавируса», — говорится в уведомлении.

#Pakistan announced mandatory vaccine for domestic flight. passengers without a vaccination certificate will not be allowed to travel on domestic flights in Pakistan from 01 August. — SARANG ABBASI (@SarangAbbasi09) July 9, 2021

Несколькими днями ранее правительство объявило о введении запрета выходить на работу в государственные учреждения, школы, рестораны, транспорт и торговые центры без сертификатов о вакцинации. Данное постановление вступит в силу в конце августа.

Проблемы пакистано-афганского торгового пути

В июле «Талибан» захватил ключевой пропускной пункт Спин-Болдак на границе с Пакистаном. Это привело к резкому росту транспортных расходов, поскольку и террористы, и правительственные чиновники облагают торговцев собственными налогами, а радикалы в дополнение к этому требуют взятки, чтобы обеспечить безопасный проход товаров.

#UPDATES The Taliban say they have captured the strategic border crossing of Spin Boldak along the frontier with Pakistan, continuing sweeping gains made since foreign forces stepped up their withdrawal pic.twitter.com/Wrl4lzggDe — AFP News Agency (@AFP) July 14, 2021

Тысячи автомобилей ежедневно пересекают границу из Чамана в пакистанском Белуджистане в Спин-Болдак на другой стороне, перевозя продукцию, предназначенную для Кандагара, второго по величине города Афганистана.

На обратном пути они обычно переправляют сельскохозяйственные товары на рынки или в порты Пакистана. Помимо легальных грузов, через этот транспортный коридор проходят и запрещенные — оружие и наркотики.

Drugs, arms, robbers booty is never going to be enough to satisfy the

darlings of China/Pak.

Just look at how Pakistan bleeds Balochistan to know the Pak proxy taliban start collecting taxes in Spin Boldak, Wesh areas - Pakistan - https://t.co/05knRqHAi2 https://t.co/Z3dSN7D07F — Robin (Adena Monsoon) (@Robin01256357) July 28, 2021

Двусторонняя торговля стоимостью в сотни миллионов долларов в год, прекратилась после того, как талибы захватили пограничный город. Возобновление сообщения между странами возобновилась на прошлой неделе, когда радикалы упрочили свой контроль над регионом.

Хотя боевики пока еще не взяли под контроль ни одной столицы провинций, они заняли ряд ключевых пограничных пунктов — с Ираном, Таджикистаном, Туркменистаном и Пакистаном, которые обеспечивают жизненно важные поступления от таможенных пошлин на товары, прибывающие в страну.

Такая ситуация не устраивает иностранных производителей, для которых транзит товаров теперь сопровождается дополнительными финансовыми тратами.

Вице-президент Совместной пакистано-афганской торговой палаты Имран Какар приводит пример грузовика, перевозившего ткань из Карачи, предназначенную для Кандагара. Талибы взяли с водителя 150 тысяч рупий (около 1000 долларов США) в качестве пошлины в Спин-Болдаке, но, когда автомобиль прибыл в Кандагар, правительственные чиновники также потребовали свою пошлину.

«Нам пришлось заплатить, поскольку они не признают платежи, произведенные талибам», — сказал Какар.

Правительство сдает в аренду дом Имрана Хана

В 2019 году правящая партия «Техрик-Пакистан Техрик-е-Инсаф» планировала преобразовать официальную резиденцию премьер-министра в университет. После этого Имран Хан переехал из данного здания.

Однако сейчас, на фоне неблагоприятной экономической ситуации, правительство отказалось от прежнего плана и рассчитывает сдавать данную недвижимость в аренду.

В бывшей резиденции главы правительства разрешат проводить культурные, модные, образовательные и другие мероприятия. Для этих коммерческих нужд выделены два гостевых крыла и лужайка.

«Для этой цели были сформированы два комитета. Они будут нести ответственность за то, чтобы во время мероприятий в Доме премьер-министра не нарушались «дисциплина и приличия», — сообщает пакистанский телеканал Saama TV.

За три последних года экономика Пакистана сократилась на 19 млрд долларов.

После вступления в должность премьер-министра в 2019 году Имран Хан в первые же дни работы принял ряд мер жесткой экономии, направленных на сокращение государственных расходов ради улучшения финансового положения государства. В то же время он увеличил кредиты правительства и государственных учреждений на 45 млрд пакистанских рупий.

1 Организация запрещена на территории РФ.