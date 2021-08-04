Петербургская ТИК сняла кандидатуру Вишневского с выборов

Санкт-Петербург, 4 августа. Территориальная избирательная комиссия №30 сняла с выборов в Петербурге руководителя фракции «Яблоко» в местном ЗакСе Бориса Вишневского.

За снятие его кандидатуры проголосовали девять представителей ТИК. Причиной такого решения стала неточность в представленных Вишневским документах.

Как стало известно, кандидат от «Яблока» нарушил закон о выборах, согласно которому в решении съезда о выдвижении должно быть указано число зарегистрированных делегатов собрания. Вишневский неверно оформил решение о согласовании списка.

Ранее сообщалось, что «Яблоко» специально сливает выборы в ЗакС Петербурга в обмен на гарантированные два кресла в городском парламенте.