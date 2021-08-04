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Петербургская ТИК сняла кандидатуру Вишневского с выборов

  /   Обновлено: 04 августа 2021 19:35
Политика
Петербургская ТИК сняла кандидатуру Вишневского с выборов
Prt Scr youtube.com  /  Яблоко ТВ

Санкт-Петербург, 4 августа. Территориальная избирательная комиссия №30 сняла с выборов в Петербурге руководителя фракции «Яблоко» в местном ЗакСе Бориса Вишневского.

За снятие его кандидатуры проголосовали девять представителей ТИК. Причиной такого решения стала неточность в представленных Вишневским документах.

Как стало известно, кандидат от «Яблока» нарушил закон о выборах, согласно которому в решении съезда о выдвижении должно быть указано число зарегистрированных делегатов собрания. Вишневский неверно оформил решение о согласовании списка.

Ранее сообщалось, что «Яблоко» специально сливает выборы в ЗакС Петербурга в обмен на гарантированные два кресла в городском парламенте.

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выборы петербург вишневский
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