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Европоцентризм в культуре: почему африканские памятники не попадают в список ЮНЕСКО
Весь мир
Европоцентризм в культуре: почему африканские памятники не попадают в список ЮНЕСКО
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Эрик Нгаба

Мечеть в суданском стиле на севере Кот-д'Ивуара и Национальный парк Ивиндо в Габоне попали в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Почти половина из 1154 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО находится в Европе и лишь 147 — в Африке. Экс-директор Национального музея Кении Джордж Абунгу связывает географический дисбаланс в присвоении титулов с евроцентричностью организации.

Он обратил внимание, что с 1972 года ЮНЕСКО руководят «в основном белые мужчины».

«Африканские страны должны доказывать исключительную ценность объектов для человечества с точки зрения Запада, чтобы попасть в список», — объяснил Абунгу в интервью DW.

Европоцентризм в культуре: почему африканские памятники не попадают в список ЮНЕСКО
pixabay.com  / 

Также сложности возникают на этапе подачи заявок. Зачастую для специалистов из африканских государств отбор документов становится непосильной задачей.

«Это гораздо легче сделать странам, обладающим лучшими технологиями, большим опытом работы с памятниками и охраной природы, а также большими средствами», — отметил Кристоф Бруманн из Института социальной антропологии им. Макса Планка в Галле.

Еще один фактор связан с низким уровнем жизни на Черном континенте. Проще говоря, правительству не до Всемирного наследия ЮНЕСКО. Оно занято другими проблемами, например, покупкой вакцин от COVID-19 или созданием новых рабочих мест.

Ранее сразу три африканских автора попали в лонг-лист Букеровской премии. Среди них оказались Дэймон Галгута и Карен Дженнингс из ЮАР, а также сомалийско-британская писательница Надифа Мохамед.

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африка юнеско памятники культуры
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