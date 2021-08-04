Европоцентризм в культуре: почему африканские памятники не попадают в список ЮНЕСКО

Мечеть в суданском стиле на севере Кот-д'Ивуара и Национальный парк Ивиндо в Габоне попали в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Почти половина из 1154 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО находится в Европе и лишь 147 — в Африке. Экс-директор Национального музея Кении Джордж Абунгу связывает географический дисбаланс в присвоении титулов с евроцентричностью организации.
Он обратил внимание, что с 1972 года ЮНЕСКО руководят «в основном белые мужчины».
«Африканские страны должны доказывать исключительную ценность объектов для человечества с точки зрения Запада, чтобы попасть в список», — объяснил Абунгу в интервью DW.
Также сложности возникают на этапе подачи заявок. Зачастую для специалистов из африканских государств отбор документов становится непосильной задачей.
«Это гораздо легче сделать странам, обладающим лучшими технологиями, большим опытом работы с памятниками и охраной природы, а также большими средствами», — отметил Кристоф Бруманн из Института социальной антропологии им. Макса Планка в Галле.
Еще один фактор связан с низким уровнем жизни на Черном континенте. Проще говоря, правительству не до Всемирного наследия ЮНЕСКО. Оно занято другими проблемами, например, покупкой вакцин от COVID-19 или созданием новых рабочих мест.
Ранее сразу три африканских автора попали в лонг-лист Букеровской премии. Среди них оказались Дэймон Галгута и Карен Дженнингс из ЮАР, а также сомалийско-британская писательница Надифа Мохамед.