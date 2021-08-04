Жуков высмеял выпущенную в Германии книгу с изречениями Навального

Навальный полностью загубил свою политическую карьеру. Но теперь он сможет хотя бы рассказать, что «написал книгу». Писатель-фантаст Клим Жуков рассказал ФАН о сворачивании на Западе проекта «Навальный».

Ранее стало известно, что в немецком издательстве Droemer Knaur выпустили книгу «Алексей Навальный. Не молчать!». В книгу блогера, отбывающего срок в исправительной колонии №2 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области, включены его «речи», в которых он подстрекает молодежь к общественным беспорядкам, и «воспоминания» о том, как он якобы пережил «отравление». Истории блогера стоят 8 евро.

Военный историк, писатель-фантаст и публицист Клим Жуков считает, что с книгой или без Алексей Навальный — «отработанный материал».

«До образа Мао, написавшего советы юным хунвейбинам, Леша Навальный не дотягивает, как не дотягивает пистолет Макарова до главного калибра линкора. Его, по сравнению с «великим кормчим», вообще не существует. В немецкой книжонке Навального сравнивают с Сахаровым, но опять же — мимо. Сахаров вначале хоть что-то полезное для своей страны делал. Навальный больше похож на Солженицына — такой же враль, при этом влияния вышло гораздо меньше», — высказал свою позицию про европейскую книжную новинку Жуков.

Собеседник ФАН подчеркнул, что «Навальный» — западный проект, его ресурс отработан.

Федеральное агентство новостей /

«Лешей Навальным хотели попользоваться в качестве тарана, но у тех, кто планировал переворот, ничего не вышло. «Вождь» довольно долго что-то говорил и полностью загубил свою политическую карьеру. «Партнеры» Навального вывели его из эксплуатации. В информационной кампании надо поставить хоть какую-то точку», — делится своим мнением публицист.

Жуков заявил, что Навального «едва не грохнули» свои. По мнению историка, из Навального вполне могли сделать «сакральную жертву», чтобы потом коллективный Запад смог обрушиться на Россию с обвинениями в смерти «борца за свободу».

«Еще до передачи пациента врачам скорой помощи его «коллеги» стали орать, что Навального отравили «Новичком». Учитывая его суровое абстинентное состояние, клиента могли довести антидотами до «белочки». Похоже, западные координаторы Алексея рассчитывали именно на это. В тюрьме Лехе будет спокойнее. Там кормят по расписанию, спать укладывают и охраняют», — поделился мнением эксперт.

Клим Жуков заключил: если Навального и будут использовать дальше, то в каком виде, решать не ему, а менеджерам антироссийского проекта, в котором он был задействован. Как минимум несостоявшийся «отец революции» сможет потом рассказать, что написал никому не нужную книгу.

Напомним, 2 февраля 2021 года суд приговорил Навального к 3,5 года лишения свободы из-за того, что нарушил испытательный срок по делу «Ив Роше». В 2014 году Навального и его брата Олега признали виновными в мошенничестве, хищении и отмывании нескольких миллионов рублей.

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